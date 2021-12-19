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19.12.2021 14:18
Рубрика: Спорт

Сборная России выиграла смешанную эстафету по биатлону на этапе Кубка IBU

Текст: Артур Нанян
Сборная России по биатлону в составе Анастасии Шевченко, Анастасии Гореевой, Никиты Поршнева и Максима Цветкова взяла "золото" в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Латыпов стал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону

Россияне преодолели дистанцию за 1 час 5 минут 58,5 секунды, затратив шесть дополнительных патронов. Второй финишировала Норвегия (отставание 54,8 секунды), замкнула тройку лидеров Италия (+1.26,5). Отметим, что для Цветкова эта гонка стала третьей кряду, в которой он завоевал медаль: ранее Максим стал бронзовым призером в индивидуальной гонке на 20 км и в спринтерской гонке.

Остается добавить, что этап Кубка IBU в Австрии завершится сегодня.

Спорт Биатлон