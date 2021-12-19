Сборная России выиграла смешанную эстафету по биатлону на этапе Кубка IBU

Сборная России по биатлону в составе Анастасии Шевченко, Анастасии Гореевой, Никиты Поршнева и Максима Цветкова взяла "золото" в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.

Россияне преодолели дистанцию за 1 час 5 минут 58,5 секунды, затратив шесть дополнительных патронов. Второй финишировала Норвегия (отставание 54,8 секунды), замкнула тройку лидеров Италия (+1.26,5). Отметим, что для Цветкова эта гонка стала третьей кряду, в которой он завоевал медаль: ранее Максим стал бронзовым призером в индивидуальной гонке на 20 км и в спринтерской гонке.

Остается добавить, что этап Кубка IBU в Австрии завершится сегодня.