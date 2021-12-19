Тренер сборной России подвел итоги Кубка Первого канала

Алексей Жамнов подвел итоги Кубка Первого канала, который стал для него дебютным в роли главного тренера сборной России. Напомним, наша команда после трех побед уступила в заключительном матче финнам в овертайме - 2:3.

Когда вы сняли вратаря в овертайме, какой был посыл у этого решения?

Алексей Жамнов: Посыл был один - выиграть. Буллиты - это буллиты. А тут была возможность. Сергей Федоров практикует это у себя в ЦСКА. Мы решили попробовать. Единственное, сказалась, наверное, нехватка концентрации. Вы поймите правильно: четыре команды за пять дней. Ротация - не ротация, но все равно накладывается усталость. И все равно, надо отдать должное игрокам. Мы старались держать темп. Ясно, что с финнами очень тяжело играть, у них чисто оборонный хоккей, они строят игру на контратаках. А по поводу овертайма, просто мы хотели выиграть матч. Сложилось так. Нет претензий к хоккеистам. Ребята отдавались в каждом матче Мы понимали, что дали им очень много информации: как мы хотим играть, что будем от них требовать в дальнейшем. Ребята старались все выполнять. Вы понимаете, что за такой скоротечный турнир какие-то наработки можно попробовать только в играх. Что мы и сделали.

Кажется, вы можете быть довольны тем, как прошел этот турнир. А то, что мы не выиграли, не стоит переживать…

Алексей Жамнов: Переживать всегда есть за что. И ребята чуть расстроились. А в целом по игре, думаю, у нас получилось то, что мы два раза проигрывали и оба раза вернулись в игру. Если учесть, что это четвертый матч за пять дней, это дорогого стоит.

Про центрфорвардов у вас много спрашивали по ходу турнира. Но тем не менее, у вас порой даже три центра оказывались в одном звене. Вы хотели проверить как можно больше хоккеистов или опробовать модель?

Алексей Жамнов: Мы рассматриваем разные модели. В моей практике, когда я играл в НХЛ, такое бывало. Если вы посмотрите олимпийские турниры, американцы и канадцы это практикуют. Центрфорварду гораздо проще сыграть на фланге. Но, если вы заметили, даже по ходу игры ротация продолжалась, мы старались искать сочетания.

Вы планируете использовать трюк со снятием вратаря в овертайме на Олимпиаде? Если нет, то зачем пробовали это сейчас, на подготовительном турнире?

Алексей Жамнов: А почему бы и нет? Почему не попробовать? У нас был шанс выиграть матч в овертайме. Не получилось. Задача стояла - выиграть турнир и просмотреть кандидатов, которых мы вызвали, в разных ситуациях. На Олимпиаде сменить вратаря в овертайме? Давайте доживем до этого времени, а там понятно будет.

Есть понимание, кто из этой сборной поедет в Пекин?

Алексей Жамнов: Понимание есть. Все будет зависеть от НХЛ. Но я не дам предпочтения энхаэловцу или игроку КХЛ. Поедут сильнейшие. Плюс были кандидаты, которых мы не вызвали, потому что их знаем, или те, которые на время этого турнира приболели. Будем следить за каждым.

В ситуации с первым голом показалось, что наша команда очень рискованно прессинговала. Вы сознательно шли на такой риск?

Алексей Жамнов: Я не скажу, что это риск. Это, наверное, небольшая потеря концентрации. Сказывается усталость. То, что произошло, это иногда бывает от усталости. Игроки теряют концентрацию и забывают то, что мы от них требуем. Мы каждый раз возвращаемся к этому: концентрация и выполнение игрового задания. В тот же момент, это спорт. Винить кого-то конкретно я не хочу. Шайба была забита с добивания, это значит, мы потеряли концентрацию на "пятаке".

Один из прежних наставников сборной Илья Воробьев, объясняя поражение от финской команды в финале чемпионата мира, сказал, что наша команда никогда не будет играть, как финны. Вы согласны с ним? Показалось, что тактически в определенные моменты матча соперник нас опять подлавливал?

Алексей Жамнов: Если бы мы были чуть посвежее, нам было бы чуть полегче играть против такого оборонительного хоккея. Мы смотрели, как тактически играет Финляндия. У них за последние несколько лет ничего не меняется: они играют в чисто оборонный хоккей, на контратаках. Мы старались сломать этот забор. Если посмотреть всю игру, мы старались больше играть в атаке. Что-то получалось, что-то нет. Сейчас мы уже прекрасно понимаем, как будем играть, если встретимся с этой командой на Олимпийских играх.

Кадейкин в двух матчах подряд удалялся за блокировку соперника. В матче с финнами такое удаление привело к голу. В чем дело?

Алексей Жамнов: Все удаления были по делу. Это, может быть, опять же нехватка концентрации. Бывает, когда ты в игре, тебя перехлестывает. Это от большого желания, он сам все прекрасно понимает. Но ему в дальнейших играх нужно делать правильные выводы. Потому что это может оказать влияние на результат.

Вы неплохо провели турнир, но от сборной России в нашей стране всегда ждут победы. Чувствовали, как нагнетают это давление?

Алексей Жамнов: Никто не нагнетает. Стояла задача выиграть Кубок Первого канала. Но для нас главное было пощупать игроков, понять их, пообщаться. Эту задачу мы выполнили. Очень доволен всеми кандидатами, которые присутствовали на этом турнире. Что-то не получалось, но мы будем работать. Думаю, ребята все схватят.

В чем все-таки был предмет спора, когда судьи разбирались, засчитывать нашу вторую шайбу или нет?

Алексей Жамнов: Там спорный момент. Наш игрок проезжал в "белой зоне". Вратарь стоял на линии вратарской. Но засчитали же. Наверное, вам лучше позвонить судьям. Но мы, когда брали челлендж, понимали, что рискуем получить две минуты.

Вратарь Иван Федотов сыграл на этому турнире больше всех, девять периодов…

Алексей Жамнов: Хотели его попробовать. Считаю, что он сыграл достойно. В первой шайбе не думаю, что это его вина. Тут, скорее, проиграли "пятак". Но у нас есть тренер вратарей, он разберется. В хорошем смысле этого слова.

Кто из вас с генменеджером сборной Ильей Ковальчуком имеет решающее слово при определении состава на Олимпиаду?

Алексей Жамнов: Состав мы определяем сообща. И Илья Ковальчук, и весь тренерский штаб. Илья будет следить за кандидатами в Северной Америке, я остаюсь здесь. Ждем 10 января, а потом собираемся штабом и решаем, кто поедет на Олимпиаду. Все решения мы принимаем сообща.

Все игроки после матчей признавались, что им пришлось перестраиваться, потому что в клубах играют по-другому. Вам это сильно мешало?

Алексей Жамнов: Вы чуть неправильно понимаете, что игроки сказали, или они неправильно донесли. Все клубы выстраивают свою игру по разным схемам в зависимости от игроков, которые у них есть в команде. У нас чуть другие требования именно в тактическом плане. Самое главное, чтобы была игровая дисциплина. Что-то такого сверхъестественного мы не предлагаем. Единственное, те тактическое схемы, которые мы им объясняем, как защитник должен играть, центральный нападающий, они немного отличаются от требований в клубах. Поэтому некоторым игрокам приходится перестраиваться.

Как сложилось ваше взаимодействие с коллегами по тренерскому штабу? Насколько оно совпало с вашими ожиданиями?

Алексей Жамнов: Все как я представлял, так и сложилось. Каждый отвечал за определенное направление, фронт работы. На лавке, если вы заметили, мы все время общаемся. У каждого свое видение, каждый видит, где, что нужно добавить. Общение было постоянное и, может, даже чересчур его много было. После игр, перед играми. Думаю, в дальнейшем будет проще. После четырех игр уже понятно, как мы должны работать на лавке.

Сейчас Кирилл Марченко и Александр Самонов вернутся в СКА и снова будут отправлены в фарм. Может, стоит вам повлиять, чтобы этого не было?

Алексей Жамнов: Мы постараемся повлиять на то, чтобы у ребят была игровая практика. Тот же Самонов перспективны парень. Поэтому вызвали его, чтобы поднять его дух. Считаю, те 20 минут, что он провел на турнире, он провел достойно. Хотелось бы, чтобы у ребят была игровая практика перед Олимпийскими играми.

На Кубке Первого канала сборная России показала отличный хоккей. На Олимпиадах это нам не всегда удается. Даже вы рассказывали, что перед финалом прошлой Олимпиады команду колбасило. Может, все дело в отношении? Надо играть на Олимпиаде, как на обычном турнире?

Алексей Жамнов: Мы стараемся это сделать. Вот сейчас, чтобы не было давления на ребят. Все они умеют играть. Говорили после каждого матча: если команда выполняет игровое задание, есть результат. Начинается вальяжность, и сразу теряем ритм игры и сами создаем себе сложности. Но все равно - это Олимпийские игры, и волнение будет присутствовать. Задача тренерского штаба, докторов, персонала - чтобы был хороший микроклимат и не было давления. Думаю, тогда все получится.