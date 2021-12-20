Черчесов возглавил венгерский "Ференцварош"

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подписал контракт с венгерским клубом "Ференцварош".

В понедельник о назначении Черчесова на пост наставника команды сообщил официальный сайт "Ференцвароша". Срок и условия контракта пока не сообщаются.

Как известно, Черчесов прибыв в Будапешт в воскресенье в сопровождении агента Шандора Варги, который ранее представлял интересы украинского специалиста Сергея Реброва, работавшего в "Ференцвароше". По данным местных СМИ, стороны договорились об условиях, и в понедельник клуб объявил о новом наставнике.

"После Рикардо Мониса, Томаса Долля, Сергея Реброва и Петера Штегера место на скамейке "Ференцвароша" занял еще один звездный тренер. Наша команда будет готовиться к решению стоящих перед ней задач под руководством нашего нового российского главного тренера Станислава Черчесова", - говорится в заявлении на сайте клуба.

Ранее этот пост покинул Петер Штегер. "Ференцварош" занимает в таблице чемпионата Венгрии первое место.

Последним клубом, который тренировал Черчесов, была польская "Легия". Под его руководством команда выигрывала чемпионат Польши и Кубок страны.