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20.12.2021 22:41
Рубрика: Спорт

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе оформил дубль в третьем матче подряд

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8640)
Один из лучших нападающих мира Килиан Мбаппе продолжает забивать: бомбардир "ПСЖ" оформил дубль в третьем матче подряд, отличившись во встрече 1/32 финала Кубка Франции на выезде против клуба "Феньи-Ольнуа" (3:0), представляющий пятый по силе дивизион чемпионата страны.
В уходящем году Килиан Мбаппе забил 42 мяча в официальных играх за "ПСЖ", что является его личным рекордом. Фото: GettyImages В уходящем году Килиан Мбаппе забил 42 мяча в официальных играх за "ПСЖ", что является его личным рекордом. Фото: GettyImages
В уходящем году Килиан Мбаппе забил 42 мяча в официальных играх за "ПСЖ", что является его личным рекордом. Фото: GettyImages

Несмотря на наличие в составе парижан таких суперзвезд, как Лионель Месси, Неймар, Анхель Ди Мария, именно Мбаппе - лучший игрок своей команды в нынешнем сезоне. Ощущение, словно сорвавшаяся сделка по переходу в "Реал" минувшим летом разозлила Килиана, и тот решил всем доказать, что он стоит те 200 миллионов евро, которые мадридцы должны были заплатить "ПСЖ".

Фото: Getty Images
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Статистика Мбаппе поражает. В уходящем году он забил 42 мяча в официальных матчах за парижан - таких показателей у него еще не было. Кроме того, в составе клуба и национальной сборной Килиан отличился в этом году 51 раз. Лучше цифры только у форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски - 69 голов.

Неудивительно, что "ПСЖ" из последних сил пытается переубедить Мбаппе остаться во Франции. Контракт форварда истекает уже следующим летом, а значит, он может уже в январе подписать предварительный контракт с любой командой. И все же в парижском клубе рассчитывают договориться с Килианом: по данным СМИ, руководство "ПСЖ" предложило игроку самую высокую зарплату в клубе, больше, чем у Месси и Неймара - порядка 42 миллионов евро в год. Впрочем, сам Мбаппе в ближайшее время не намерен принимать никаких решений о своем будущем. При этом в очередном интервью он ясно дал понять: финансовая составляющая ему не так интересна, как возможность открыть для себя что-то новое.

- У меня спокойное отношение к деньгам. Понимаю, что это важный фактор, но это не является моей мотивацией. Гораздо важнее жизненный опыт. Прежде всего мне хотелось бы открытий, путешествий, встреч с другими игроками, разными культурами. Вот что мной движет, - признался Килиан.

Ни для кого не секрет, что Мбаппе рвется в "Реал". По неофициальным данным, мадридский суперклуб отложит подписание предварительного соглашения с французом из-за предстоящих встреч с "ПСЖ" в плей-офф Лиги чемпионов (15 февраля и 9 марта). К слову, недавно Килиан выпустил свой собственный комикс, в котором на Рождество получает футболку "Реала". В итоге футболист отказывается ее надеть, поскольку она не настоящая, и говорит, что, когда вырастет, будет выступать за "королевский клуб" и носить оригинальную форму.

- Дети должны осуществлять свои мечты, - прокомментировал эту сцену главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти.

В отличие от "ПСЖ", лидирующего в чемпионате Франции с большим отрывом, "Реал" из-за сенсационной ничьей дома с "Кадисом" (0:0) позволил конкурентам приблизиться к себе. На пятки наступает "Севилья", обыгравшая в 18-м туре на своем поле "Атлетико" (2:1): в активе мадридцев 43 очка, у севильцев - 37, но у них есть игра в запасе.

Тем временем в Англии продолжает всех обыгрывать "Манчестер Сити". На выходных "горожане" разгромили в гостях "Ньюкасл" (4:0), одержав восьмую победу подряд в матчах Премьер-лиги. К слову, "Сити" выиграл в 34 встречах в этом году в АПЛ, побив рекорд "Ливерпуля" 39-летней давности.

Фото: Getty Images
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- Эти достижения показывают, насколько стабильна наша команда. Речь здесь не о завоевании трофеев, но такие цифры тоже важны. Рекорды существуют для того, чтобы их бить, и я рад, что нам это удается, - отметил рулевой "горожан" Хосеп Гвардиола.

После 18 туров в активе "Манчестер Сити" 44 очка, что на три больше, чем у "Ливерпуля", сыгравшего вничью в центральном матче выходных в АПЛ с "Тоттенхэмом" (2:2). Притормозил в последнее время "Челси", который совсем недавно был лидером. Не сумев одолеть на чужом поле "Вулверхэмптон" (0:0), а перед этим потеряв очки дома с "Эвертоном" (1:1), лондонцы скатились на третью строчку и отстают от "Сити" уже на шесть баллов.

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