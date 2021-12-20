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20.12.2021 23:17
Рубрика: Спорт

Футбольный тренер Станислав Черчесов возглавил чемпиона Венгрии "Ференцварош"

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 289(8640)
Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов снова в деле: 58-летний специалист возглавил действующего чемпиона и лидера первенства Венгрии "Ференцварош".
После ухода из сборной России минувшим летом Станислав Черчесов недолго оставался без работы. Фото: Михаил Синицын После ухода из сборной России минувшим летом Станислав Черчесов недолго оставался без работы. Фото: Михаил Синицын
После ухода из сборной России минувшим летом Станислав Черчесов недолго оставался без работы. Фото: Михаил Синицын

С момента ухода из нашей национальной команды летом этого года у Черчесова было несколько предложений. Как признавался сам Станислав Саламович, были звонки из Турции, еще нескольких стран. Он рассматривал также варианты с одной из команд, у которой есть шанс пробиться на чемпионат мира-2022 в Катар. Но в итоге Черчесов вернулся к клубной работе после пяти лет в российской сборной.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Будем откровенны: венгерский чемпионат не пользуется большой популярностью среди российских фанатов. И посему будет не лишним познакомить их с командой, тренером которой стал Черчесов. "Ференцварош" - самый популярный и титулованный клуб своей страны, 32 раза выигрывал местный чемпионат и 23 раза - Кубок.

Если говорить о результатах в еврокубках, то и здесь "зеленые орлы" впереди всех конкурентов в Венгрии. Но если брать в целом, больших успехов команда на евроарене давненько не добивалась. К примеру, в этом году "Ференцварош" уступил в пяти из шести встреч на групповой стадии Лиги Европы и остался без еврокубковой весны. При этом в венгерском первенстве новый коллектив Черчесова идет на первом месте после 17 туров, опережая "Варду" на одно очко и имея при этом один поединок в запасе.

По словам владельца "Ференцвароша" Габора Кубатова, главные цели его клуба - стабильное участие в Лиге чемпионов, а также стабильный бюджет. "Основная задача заключается в том, чтобы продавать одного футболиста каждый год. Мы знаем, что многие скауты следят за лучшими командами Венгрии, поэтому для нас важно постоянно занимать первое место и успешно выступать в Европе", - отметил в одном из недавних интервью Кубатов.

Что касается реакции Черчесова, то он признался, что сразу после поступления предложения от "Ференцвароша" он стал искать информацию о клубе.

- Я был немного знаком с историей команды, так как мне она приглянулась еще со времен выхода в финал Кубка обладателей Кубков в 1975 году. Быстро согласился вступить в проект, который мне обрисовало руководство, - приводит слова Черчесова официальный сайт "Ференцвароша".

В свою очередь управляющий директор клуба Пал Орош подчеркнул, что они искали специалиста, который сможет наладить дисциплину в команде. "Профессиональный опыт Черчесова неоспорим, как и его достижения. Он сам был также заинтересован в этом вызове, мы быстро договорились. Нам нужен был наставник, который сможет приложить к команде жесткую руку", - рассказал Орош.

Между тем

Один из лучших нападающих мира Килиан Мбаппе продолжает забивать: бомбардир "ПСЖ" оформил дубль в третьем матче подряд, отличившись во встрече 1/32 финала Кубка Франции на выезде против клуба "Феньи-Ольнуа" (3:0), представляющий пятый по силе дивизион чемпионата страны. Статистика Мбаппе поражает. В уходящем году он забил 42 мяча в официальных матчах за парижан - таких показателей у него еще не было. Кроме того, в составе клуба и сборной Килиан отличился в этом году 51 раз. Лучше цифры только у поляка Роберта Левандовски - 69 голов.

Неудивительно, что "ПСЖ" из последних сил пытается переубедить Мбаппе остаться во Франции. Контракт форварда истекает уже следующим летом, и все же в парижском клубе рассчитывают договориться с Килианом: по данным СМИ, руководство "ПСЖ" предложило игроку самую высокую зарплату в клубе, больше, чем у Месси и Неймара: порядка 42 миллионов евро в год. Впрочем, сам Мбаппе в ближайшее время не намерен принимать никаких решений о своем будущем.

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