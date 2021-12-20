Наши экипажи едут на ралли "Дакар"-2022 за победой

Новости

Трамп рассказал о сделанной ему бустерной прививке 23:08
ВОЗ надеется на окончание пандемии в 2022 году 22:54
СКА обыграл "Спартак" в матче чемпионата КХЛ 22:52
Цены на газ в Европе закрепились выше 1700 долларов по итогам дня 22:46
Путин наградил Розенбаума и Неелову 22:06
В ВОЗ заявили об изменении ситуации с COVID-19 в России в лучшую сторону 22:04
Саратовский суд оштрафовал экс-полицейского за майнинг в здании МВД 21:56
Перекрестные полеты России и США к МКС начнутся осенью 2022 года 21:49
Лжеэлектрики обманули свыше 200 пенсионеров в четырех регионах 21:48
За сутки 20 военных вылечили от коронавируса 21:30
Минздрав внес вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок 21:28
Банки нарастили темпы роста потребкредитования россиян 20:49
Игры стран СНГ в 2023 году пройдут в Беларуси 20:42
В Шереметьево экстренно сел самолет из Франции 20:13
ВОЗ заявила о готовности инспектировать производство "Спутника V" в феврале 20:04
Глава ВОЗ назвал число умерших от коронавируса в 2021 году 20:02
Киселев напомнил Западу об уроках карибского кризиса 20:01
Ректора самарского вуза задержали по подозрению в мошенничестве 19:59
Академик Аскар Акаев награжден престижной научной премией 19:58
Глава ВОЗ: "Омикрон" распространяется гораздо быстрее других штаммов 19:24
В Париже вооруженный преступник взял в заложники двух женщин 19:18
В Москве пробки достигли 10 баллов 18:55
В Москве детям разрешат не ходить в школу при минус 25 18:48
Медведев призвал обсудить систему мониторинга климатически активных газов 18:47
Путин присвоил главе ФСИН звание генерал-полковника внутренней службы 18:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
20.12.2021 22:49
Рубрика: Спорт

Наши экипажи едут на ралли "Дакар"-2022 за победой

Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8640)
Глава команды "КАМАЗ-Мастер" Владимир Чагин рассказал, какие задачи стоят перед нашими экипажами в зачете грузовиков на ралли "Дакар"-2022, который пройдет со 2 по 14 января в Саудовской Аравии.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

На старт выйдут экипажи действующего чемпиона "Дакара" Дмитрия Сотникова, Антона Шибалова, Андрея Каргинова и пятикратного победителя ралли Эдуарда Николаева.

- Техника уже находится в Саудовской Аравии. Все готово к бою. Вылетаем 26 декабря в воскресенье, - отметил Чагин на онлайн-конференции. - Конечно, мы хотели бы занять первые четыре места в зачете грузовиков. Мы очень хотим порадовать россиян успешными результатами в начале нового года.

Экипажи Сотникова и Николаева выступят на новых машинах, которые уже прекрасно проявили себя на "Шелковом пути" и показали технические преимущества по сравнению с предыдущей моделью.

Представлен новый маршрут ралли "Шелковый путь"
Спорт Виды спорта Автомото Ралли "Дакар"