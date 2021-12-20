Наши экипажи едут на ралли "Дакар"-2022 за победой

Глава команды "КАМАЗ-Мастер" Владимир Чагин рассказал, какие задачи стоят перед нашими экипажами в зачете грузовиков на ралли "Дакар"-2022, который пройдет со 2 по 14 января в Саудовской Аравии.

На старт выйдут экипажи действующего чемпиона "Дакара" Дмитрия Сотникова, Антона Шибалова, Андрея Каргинова и пятикратного победителя ралли Эдуарда Николаева.

- Техника уже находится в Саудовской Аравии. Все готово к бою. Вылетаем 26 декабря в воскресенье, - отметил Чагин на онлайн-конференции. - Конечно, мы хотели бы занять первые четыре места в зачете грузовиков. Мы очень хотим порадовать россиян успешными результатами в начале нового года.

Экипажи Сотникова и Николаева выступят на новых машинах, которые уже прекрасно проявили себя на "Шелковом пути" и показали технические преимущества по сравнению с предыдущей моделью.