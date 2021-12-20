Олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил сборную на Кубке Первого канала

Сборная России не смогла выиграть домашний Кубок Первого канала. В решающем матче команда Алексея Жамнова уступила финнам - 2:3. Но впечатление игра нашей сборной оставила приятное. Особенно с учетом того, что на турнире дебютировал тренерский штаб во главе с Алексеем Жамновым, который и повезет сборную на Олимпиаду-2022 в Пекине. Во всяком случае, так считает легенда отечественного хоккея, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов, который специально для "РГ" подвел итоги турнира.

Борис Петрович, как вам турнир?

Борис Михайлов: По организации все прошло на высшем уровне. Но и со спортивной точки зрения думаю, что и специалисты, и зрители остались удовлетворены. Команда была новая, новый тренерский штаб. Для первого раза играли очень и очень прилично, я считаю. Конечно, хотелось, чтобы обыграли и сборную Финляндии, но игра есть игра.

Вы уже увидели, какой хоккей ставит сборной Алексей Жамнов?

Борис Михайлов: Тренерский штаб, который он возглавляет, взял линию на атакующую игру. Во всех матчах это проявлялось. Другое дело, что в одних матчах это было видно более отчетливо, чем в других. Но должно пройти время, чтобы игроки национальной сборной прониклись идеей, которую пытаются донести до них тренеры. Все однажды начинают. Понятно, что сами тренеры тоже должны обвыкнуться и привыкнуть к своей роли. Тем более, роль очень ответственная. Нужно научиться воплощать свои идеи, чтобы игроки их осознавали, принимали заданное направление. Так или иначе, я вижу, что движение вперед есть.

В овертайме матча с финнами тренеры пошли на риск, сняв вратаря, и проиграли. Как относитесь к такому эксперименту?

Борис Михайлов: Любая идея или любой эксперимент должны быть заточены на результат. Если идея дает результат, то почему бы и нет. Если идея результата не дает, надо думать. Вот если говорить о том моменте, который вы упомянули, нужно учитывать, кто находится на площадке, насколько хорошо они контролируют шайбу. Ведь любая ошибка может привести к поражению. Вот и все. Идея ради идеи - это одно, идея ради победы - совсем другое. Но тогда на льду должны находиться мастера, которые смогут идею воплотить.

Весь турнир сборная провела в ретроформе. Как вам эта идея?

Борис Михайлов: По поводу мотивации спрашивать надо не меня. Да, 22 декабря мы будем отмечать 75 лет нашего хоккея. Конечно, эта форма напомнила старшему да и нынешнему поколению, кто делал славу отечественного - не хочу делить на советский и российский - хоккея. Я считаю, что получилось неплохо. Надеть свитер с этими четырьмя буквами - это для нас стоило большой чести. Думаю, нынешние хоккеисты знали, что эти четыре буквы непобедимы. Видно, что ребята старались, отдавали все от начала до конца. Понятно, где-то соперник сопротивлялся, шла борьба характеров. Но это естественный процесс. Где-то может не получаться, где-то ты можешь проиграть. Поэтому нужно смотреть в целом. В целом движение по работе, по комплектованию команды и тренерского штаба мне нравится. Для окончательных выводов нужно время. Оно ставит все на свои места. А если возвращаться к Кубку Первого канала, пятерку я бы сборной не поставил, но на четыре с плюсом она наиграла.

Борис Михайлов: Думаю, надевая ретро-форму, хоккеисты знали, что эти четыре буквы были непобедимы. И старались соответствовать

Сейчас все обсуждают возможный неприезд игроков НХЛ в Пекин. Вы как к этому относитесь?

Борис Михайлов: Конечно, было бы здорово, если бы НХЛ приехала. Хотим мы этого или нет, но НХЛ - ведущая лига в мире. Там собраны лучшие. С другой стороны, не приедут они - Олимпиада все равно состоится. Ну, будут сборные без энхаэловцев. То, что они не приедут - это их проблемы. В конечном счете НХЛ отнимет у своих игроков шанс сыграть на Олимпиаде, выиграть медали. Они могут до седины играть в своей закрытой лиге, но кому от этого станет лучше? Не просто так профсоюз игроков хочет, чтобы они в Пекин поехали. Просто в НХЛ главное - бизнес. А Олимпийские игры - это не бизнес. Это гордость.

Для Овечкина пропуск Олимпиады станет трагедией?

Борис Михайлов: Овечкин - великий игрок. И он хочет поехать на Игры, выиграть медаль. Все остальные звания у него есть. Через какое-то время он побьет рекорд Гретцки. А олимпийской медали у него может и не быть? Правильно это со спортивной точки зрения? Я считаю, что неправильно.

Если НХЛ таки не приедет, на что сможет рассчитывать наша команда в Пекине?

Борис Михайлов: Всегда перед нашей сборной на Олимпийских играх ставилась одна цель - золотые медали. Неважно, будет она составлена из игроков НХЛ или КХЛ, задача останется та же. Да и интерес будет тот же. Шансы? Шансы есть всегда. Это будет зависеть от подготовки команды. Но фаворитом сборная России будет всегда.