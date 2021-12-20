Рафаэль Надаль заразился коронавирусом

Экс-первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о том, что сдал положительный тест на коронавирус.

Это произошло после возвращения Надаля из Абу-Даби, где он принимал участие в выставочном турнире. О то, что у него выявлено заболевание, спортсмен сообщил в Twitter.

"Всем привет. После возвращения домой из в Абу-Даби у меня выявлен положительный результат теста на COVID, который проводился, когда я приехал в Испанию. И в Кувейте, и в Абу-Даби мы проходили контрольные проверки каждые два дня, и все они были отрицательными, последний тест был в пятницу, а результаты были получены в субботу", - сообщил он.

Надаль добавил, что это стало для него неприятностью, но он рассчитывает на быстрое выздоровление. Спортсмен сейчас находится дома, о заражении он сообщил всем, с кем контактировал в последнее время.

Испанец также сообщил, что будет держать своих поклонников в курсе своего участия в будущих турнирах.