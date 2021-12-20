В нижегородской "Академии" завершился третий этап Кубка мотошколы

Завершился очередной этап кубка нижегородской мотошколы "Академия". На таких внутренних соревнованиях в мотошколе, которая вырастила нескольких победителей всероссийских чемпионатов по шоссейно-кольцевым мотогонкам, юные пилоты шлифуют свои навыки.
Гонки проходили в пяти классах. В "Mini Moto" недосягаемым был Даниил Карзаев, среди остальных четырех гонщиков развернулась нешуточная борьба за призовые места, что привело к серии падений.
В "Mini GP" за второе место сражались Саша Педан и Даниил Карзаев. В итоге Саше удалось воспользоваться заминкой Даниила и вырваться на второе место. Безусловным лидером заезда стала абсолютный чемпион России в классе Supersport 300 международной серии "Моторинг" Анастасия Белякова.
В классе "Pitbike Mini" опять быстрее всех был Карзаев. Иван Катеров из-за заглохшего мотора на старте оказался на последнем месте, но в итоге взял серебро.
В классе "Sport" неожиданностей не случилось - от начала и до конца лидировала Настя Белякова. В заезде "Pitbike" лучшим был Артем Прянишников, борьба велась, в основном, за второе и третье место.
Следующий этап куба "Академии" пройдет в начале февраля 2022 года
Итоги кубка:
"Mini Moto"
1 место - Карзаев Даниил
2 место - Ковшиков Марк
3 место - Рыжов Платон
"Pitbike Mini"
1 место - Карзаев Даниил
2 место - Катеров Иван
3 место - Чугрин Матвей
"Mini GP"
1 место - Белякова Анастасия
2 место - Педан Александра
3 место - Карзаев Даниил
"Sport"
1 место - Белякова Анастасия
2 место - Воронов Ян
3 место - Педан Александра
"Pitbike"
1 место - Прянишников Артем
2 место - Орлов Егор
3 место - Карзаев Даниил