В нижегородской "Академии" завершился третий этап Кубка мотошколы

Завершился очередной этап кубка нижегородской мотошколы "Академия". На таких внутренних соревнованиях в мотошколе, которая вырастила нескольких победителей всероссийских чемпионатов по шоссейно-кольцевым мотогонкам, юные пилоты шлифуют свои навыки.

Гонки проходили в пяти классах. В "Mini Moto" недосягаемым был Даниил Карзаев, среди остальных четырех гонщиков развернулась нешуточная борьба за призовые места, что привело к серии падений.

В "Mini GP" за второе место сражались Саша Педан и Даниил Карзаев. В итоге Саше удалось воспользоваться заминкой Даниила и вырваться на второе место. Безусловным лидером заезда стала абсолютный чемпион России в классе Supersport 300 международной серии "Моторинг" Анастасия Белякова.

В классе "Pitbike Mini" опять быстрее всех был Карзаев. Иван Катеров из-за заглохшего мотора на старте оказался на последнем месте, но в итоге взял серебро.

В классе "Sport" неожиданностей не случилось - от начала и до конца лидировала Настя Белякова. В заезде "Pitbike" лучшим был Артем Прянишников, борьба велась, в основном, за второе и третье место.

Следующий этап куба "Академии" пройдет в начале февраля 2022 года

Итоги кубка:

"Mini Moto"

1 место - Карзаев Даниил

2 место - Ковшиков Марк

3 место - Рыжов Платон

"Pitbike Mini"

1 место - Карзаев Даниил

2 место - Катеров Иван

3 место - Чугрин Матвей

"Mini GP"

1 место - Белякова Анастасия

2 место - Педан Александра

3 место - Карзаев Даниил

"Sport"

1 место - Белякова Анастасия

2 место - Воронов Ян

3 место - Педан Александра

"Pitbike"

1 место - Прянишников Артем

2 место - Орлов Егор

3 место - Карзаев Даниил