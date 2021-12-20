Российский боксер Артур Бетербиев снова отправил соперника в нокаут

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев защитил свои титулы от посягательств бывшего обладателя временного пояса по версии WBA американца Маркуса Брауна, отправив соперника на настил ринга в главном бою турнира в Монреале.

Это второй бой Артура в 2021 году. В марте он дрался в Москве и вырубил немца Адама Дайнеса. Всего на счету Бетербиева 17 побед в 17 поединках, все бои он выиграл нокаутом. Известный промоутер Боб Арум даже назвал Бетербиева "зверем в ринге". "Мне жаль следующего парня, который выйдет на бой с ним", - написал Арум в своем "Твиттере".

Хотя в бою против Брауна пострадал и сам чемпион - в четвертом раунде получил довольно глубокое рассечение на лбу. Браун славится своими намеренными столкновениями головами. Крови было много, но это не помешало Бетербиеву в седьмом раунде отправить соперника в нокдаун. Полная расплата последовала в девятой трехминутке, когда Бетербиев обрушил на американца град ударов и завершил дело точным ударом по печени, после которого Браун опустился на канвас, а рефери остановил бой.

- Чувствую себя отлично, рад победе. Ну а рассечение - это просто приобретенный опыт, - заявил Бетербиев после поединка. - Дальше я готов драться с любым соперником. Мы ищем лучших. Чтобы быть лучшим, надо драться с лучшими.

Возможно, следующим оппонентом Артура станет другой российский полутяж Дмитрий Бивол. Как только 11 декабря Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA Super в бою против соотечественника Умара Саламова, все заговорили об объединительном поединке.