Российский боксер Артур Бетербиев снова отправил соперника в нокаут

Новости

Московское метро перенесло открытие "Рижской" на 2022 год 00:56
Названы регионы России с самым доступным для населения бензином 00:50
Возвращающийся на Землю экипаж перешел с МКС на борт "Союза МС-20" 00:15
В Швеции начали вживлять в тело человека чипы с ковид-паспортами 19.12.2021
Гарвард перейдет на онлайн-обучение из-за коронавируса 19.12.2021
Подозреваемого в убийстве двух женщин задержали в Москве 19.12.2021
Бориса Джонсона обвинили в организации вечеринки в период локдауна 19.12.2021
Попова рассказала о самом длительном случае заболевания коронавирусом 19.12.2021
Все регистрационные подразделения ГИБДД будут работать 20 декабря 19.12.2021
Опубликовано видео с места убийства двух женщин в Москве 19.12.2021
Подозреваемого в убийстве двух женщин разыскивают в Москве 19.12.2021
В Петербурге полицейский пострадал в аварии с BMW 19.12.2021
Более 454 тысяч военнослужащих прошли ревакцинацию 19.12.2021
Из шахты имени Рубана в Кузбассе после аварии вывели всех горняков 19.12.2021
Шампанское из РФ обошло на конкурсе знаменитого производителя из Франции 19.12.2021
Работу шахты имени Рубана в Кузбассе приостановили из-за ЧП 19.12.2021
Иммунолог заявила о росте заболеваемости холодовой аллергией 19.12.2021
В США конгрессмены разругались из-за санкций против "Северного потока-2" 19.12.2021
Техас решил отгородится от Мексики без помощи Вашингтона 19.12.2021
Из шахты в Кузбассе после аварии эвакуировали 120 горняков 19.12.2021
В Кузбассе произошел пожар на шахте, где находились 128 горняков 19.12.2021
Более 60% россиян старшего возраста вакцинировались от коронавируса 19.12.2021
От COVID умер режиссер "Делай - раз!" и "Диверсанта" Андрей Малюков 19.12.2021
В ближайшие часы в Москве начнется сильное похолодание 19.12.2021
НАТО обсудит предложения РФ по гарантиям безопасности на следующей неделе 19.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
20.12.2021 00:16
Рубрика: Спорт

Российский боксер Артур Бетербиев снова отправил соперника в нокаут

Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 288(8639)
Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев защитил свои титулы от посягательств бывшего обладателя временного пояса по версии WBA американца Маркуса Брауна, отправив соперника на настил ринга в главном бою турнира в Монреале.

Это второй бой Артура в 2021 году. В марте он дрался в Москве и вырубил немца Адама Дайнеса. Всего на счету Бетербиева 17 побед в 17 поединках, все бои он выиграл нокаутом. Известный промоутер Боб Арум даже назвал Бетербиева "зверем в ринге". "Мне жаль следующего парня, который выйдет на бой с ним", - написал Арум в своем "Твиттере".

Фото: AP Photo/Olga Ivashchenko
Перед боем Бетербиева и Брауна организаторы включили гимн СССР

Хотя в бою против Брауна пострадал и сам чемпион - в четвертом раунде получил довольно глубокое рассечение на лбу. Браун славится своими намеренными столкновениями головами. Крови было много, но это не помешало Бетербиеву в седьмом раунде отправить соперника в нокдаун. Полная расплата последовала в девятой трехминутке, когда Бетербиев обрушил на американца град ударов и завершил дело точным ударом по печени, после которого Браун опустился на канвас, а рефери остановил бой.

- Чувствую себя отлично, рад победе. Ну а рассечение - это просто приобретенный опыт, - заявил Бетербиев после поединка. - Дальше я готов драться с любым соперником. Мы ищем лучших. Чтобы быть лучшим, надо драться с лучшими.

Возможно, следующим оппонентом Артура станет другой российский полутяж Дмитрий Бивол. Как только 11 декабря Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA Super в бою против соотечественника Умара Саламова, все заговорили об объединительном поединке.

Спорт Бокс