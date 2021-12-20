В Туле волейболистки из "Локо" одержали 11-ю кряду победу в Суперлиге

В женской Суперлиге действующий чемпион страны "Локомотив" (Калининградская обл.) одержал 11 подряд побед со старта соревнований. В минувшем туре команда с берегов Балтики во встрече лидеров одолела на выезде "Тулицу" - 3:0 (25:23, 25:8, 25:21).

Хозяйки стали открытием первой части регулярного сезона. Ранее команда из Тулы в элитном дивизионе первенства страны выше восьмого места не поднималась, а сейчас подошла к матчу с чемпионом на второй строчке таблицы, имея в пассиве лишь одно поражение в десяти встречах.

И все-таки пока "Тулице" трудно противостоять лучшей команде страны, укомплектованной сплошь кандидатами в сборную России и отменным польским бомбардиром Мальвиной Смажек, заработавшей в матче 21 очко за три сета.

- Серьезно готовились к игре. Но не выдержали в момент, когда много повели в первом сете, - сказал наставник хозяек Александр Перепелкин. - Начинали неплохо, потом эмоции не позволили показать тот волейбол, который демонстрировали в предыдущих играх.

Положение ведущего квартета команд в Суперлиге следующее: "Локомотив" - 11 побед - 0 поражений (30 очков), "Динамо-Ак Барс" (Казань) - 10-1 (29), "Тулица" - 9-2 (26), "Динамо" (Москва) - 8-2 (26).