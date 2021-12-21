Биатлонист Елисеев приостановил карьеру

Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, двукратный чемпион Европы по биатлону Матвей Елисеев приостановил карьеру.

Елисеев вместе с Евгенией Буртасовой (Павловой в девичестве) выступит в Рупольдинге на "Рождественской гонке". Наш тандем стартует там в ранге действующих победителей.

После этого Елисеев возьмет паузу до чемпионата страны, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 4 апреля 2022 года. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, спортсмену необходимо решить проблемы со здоровьем.

- Я еще не набегался и хочу вернуться на самый высший уровень, - отметил Елисеев. - Но сейчас мне надо заняться своим здоровьем. Для начала пройду обследование в Москве, буду отталкиваться от его результатов. Готовиться к ЧР планирую поближе к дому, возможно, съезжу на сбор в места типа Рыбинска. Может быть, поучаствую не на полную силу в каких-то гонках в Московской области или рядом.