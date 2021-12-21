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21.12.2021 22:51
Рубрика: Спорт

Биатлонист Елисеев приостановил карьеру

Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 290(8641)
Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, двукратный чемпион Европы по биатлону Матвей Елисеев приостановил карьеру.
Матвей Елисеев. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Матвей Елисеев. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Матвей Елисеев. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Елисеев вместе с Евгенией Буртасовой (Павловой в девичестве) выступит в Рупольдинге на "Рождественской гонке". Наш тандем стартует там в ранге действующих победителей.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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После этого Елисеев возьмет паузу до чемпионата страны, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 4 апреля 2022 года. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, спортсмену необходимо решить проблемы со здоровьем.

- Я еще не набегался и хочу вернуться на самый высший уровень, - отметил Елисеев. - Но сейчас мне надо заняться своим здоровьем. Для начала пройду обследование в Москве, буду отталкиваться от его результатов. Готовиться к ЧР планирую поближе к дому, возможно, съезжу на сбор в места типа Рыбинска. Может быть, поучаствую не на полную силу в каких-то гонках в Московской области или рядом.

Спорт Биатлон