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21.12.2021 23:00
Рубрика: Спорт

Президент ФИФА вновь заговорил о необходимости проведения ЧМ каждые два года

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 290(8641)
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что проведение чемпионата мира раз в два года положительно скажется на работе его организации, а также привел данные относительно мнения простых болельщиков по данной инициативе.
В последнем на данный момент финале чемпионата мира Франция обыграла в Москве Хорватию со счетом 4:2. Фото: Михаил Синицын В последнем на данный момент финале чемпионата мира Франция обыграла в Москве Хорватию со счетом 4:2. Фото: Михаил Синицын
В последнем на данный момент финале чемпионата мира Франция обыграла в Москве Хорватию со счетом 4:2. Фото: Михаил Синицын

О возможности реформ говорится давно. Но, пожалуй, первое серьезное выступление на эту тему состоялось в сентябре, когда известный тренер Арсен Венгер, ныне занимающий должность в ФИФА, представил проект грядущих изменений.

Фото: instagram.com / rl9
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По словам Венгера, в случае проведения первенства планеты каждые два года уменьшится число отборочных матчей - как и перерывы на игры сборных: семь игр квалификации вместо десяти и всего одна-две паузы на поединки национальных команд. Вместо 50 дней на проведение отбора тратилось бы максимум 28. Клубный футбол должен реже смешиваться с матчами сборных. Это приведет к тому, что число перелетов, которые игроки совершают между континентами, сократится.

- Данные предложения мотивированы не деньгами. Сегодня люди хотят смотреть игры, ставки в которых высоки, а формат соревнований легко понять. Предвидя число жалоб клубных тренеров на и без того растущее число встреч, мы обещаем гарантированный отдых после таких турниров - минимум 25 дней, - отметил Венгер.

В свою очередь Инфантино заявил, что по подсчетам независимых экспертов переход на систему, при которой чемпионат мира будет проводиться раз в два года, обеспечит совокупный дополнительный доход в размере 4,4 миллиарда долларов за первый четырехлетний цикл.

- Эти средства будут распределены между нашими 211 ассоциациями-членами. Доходы позволят увеличить финансирование с нынешнего уровня в шесть миллионов до потенциально 25 миллионов на одну ассоциацию - члена ФИФА в течение стартового четырехлетнего цикла, - заявил Инфантино.

Инфантино отметил, что ФИФА провела масштабный опрос касательно идеи проведения ЧМ каждые два года вместо четырех. Ответы фиксировались с августа по ноябрь этого года, респондентами стали 77 тысяч человек. Людей спрашивали, будут ли они смотреть первенство планеты при новых сроках проведения турнира при условии, что нагрузка на игроков не увеличится. Из 30 390 человек, назвавших футбол своим любимым видом спорта, 63,7 процента хотели бы чаще смотреть мужской ЧМ, 23,3 процента ответили "возможно", 11 процентов выступили против, а два процента своего мнения не имели. Наибольшую поддержку инициативы ФИФА получили среди респондентов в возрасте 25-34 года.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
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Что касается мнения футбольного сообщества, то против инициатив ФИФА выступили прежде всего клубные тренеры, а также УЕФА. Европейские лиги и Ассоциация команд выступили с заявлением, в котором назвали эти планы нереалистичными.

С критикой планируемых реформ выступил и президент УЕФА Александер Чеферин. "Удивлены тем, что ФИФА, похоже, запускает пиар-кампанию для продвижения своего предложения, в то время как оно не было представлено конфедерациям, национальным ассоциациям, лигам, клубам, игрокам, тренерам", - считает Чеферин.

Тем временем

Руководство английской Премьер-лиги (АПЛ) совместно с клубами приняли решение не приостанавливать проведение чемпионата из-за вспышки коронавируса в командах, сообщает пресс-служба организации. "На заседании клубов АПЛ было подтверждено, что, несмотря на вспышку коронавируса, лига готова продолжить первенство и по возможности не переносить ранее установленные даты игр. Одну, две или три дозы вакцины от COVID-19 получили около 92 процентов футболистов и персонала команд. Здоровье и благополучие остаются нашими приоритетами", - говорится в заявлении лиги.

Напомним, что в минувшие выходные были перенесены шесть из десяти матчей 18-го тура чемпионата Англии. Всего в нынешнем сезоне были отложены уже десять игр соревнований.

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