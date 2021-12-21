Сергей Карякин успешно выступает на шахматном турнире в Баку

В Баку (Азербайджан) проходит представительный международный турнир по быстрым шахматам "Мемориал Вугара Гашимова". Участник матча за корону 2016 года по классическому варианту игры российский гроссмейстер Сергей Карякин в Баку находится в лидирующей группе.

Азербайджанец Вугар Гашимов, который славился особенно сильной игрой в блиц, в 2014-м скончался в возрасте 27 лет от злокачественной опухоли мозга. После этого на родине рано ушедшего из жизни талантливого шахматиста ежегодно проводится турнир по блицу и рапиду, победителем которого четырежды становился действующий обладатель мировой короны в "классике" норвежец Магнус Карлсен.

На этот раз помимо Карякина в Азербайджан прилетел 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд (Индия). Также в Баку играют четвертый номер рейтинга Фабиано Каруана (США), чех Давид Навара, венгр Рихард Раппорт, двукратный победитель турнира азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, его соотечественники Рауф Мамедов и Вугар Асадли.

Восемь участников сражаются в рапид и блиц. В рапиде за победу в мини-матче (две партии) дается 3 очка. В случае ничьей (1:1) играется так называемый "армагеддон", где победитель получает два очка, а проигравший - одно. После пяти туров рапида лидировал Раппорт (13 очков), за ним в таблице находились Каруана (11) и Карякин (10).

Во второй части соревнований пройдут поединки по блицу. Турнир завершится 24 декабря.