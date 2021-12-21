Рекорд Капризова не спас "Миннесоту" от поражения

Гол и две результативные передачи российского форварда Кирилла Капризова не спасли "Миннесоту" от поражения в матче против "Далласа".

Этот матч стал единственным из пяти запланированных в этот день. Еще четыре встречи отменены из-за большого числа заболевших среди игроков.

"Миннесота" уступила со счетом 4:7. Капризов в этой встрече установил новый рекорд клуба. На его счету стало 35 очков в первых 30 матчах сезона. Россиянин забросил 12 шайб и отдал 23 результативные передачи, превзойдя достижение Марьяна Габорика - 34 очка.

Помимо россиянина, за "дикарей" дублем отметился Кевин Фиала и один раз отличился Райан Хартман.

За "Даллас" отличились Джо Павелски, Эса Линделль, Тайлер Сегин, Роопе Хинц, Якоб Петерсон, Миро Хейсканен и Джейми Бенн.

Две голевые передачи сделал российский форвард Денис Гурьянов.