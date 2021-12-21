Саратовский "Автодор" победил "Зенит" и возглавляет таблицу Единой лиги

Прошедший тур регулярного чемпионата Единой лиги, растянувшийся на три дня, получился удивительно богатым на события. Сначала - два овертайма в матче БК "Нижний Новгород" - "Локомотив-Кубань" (Краснодар), затем рекордные для Лиги три (!) дополнительные пятиминутки во встрече "Парма" (Пермский край) - "Астана" (Казахстан) и под занавес вишенкой на торте сенсационная гостевая победа саратовского "Автодора" над питерским "Зенитом" - 83:74.

Когда-то "Автодор", в существование которого много сил и средств вложил ее бессменный президент и временами даже главный тренер Владимир Родионов, был одним из лидеров нашего баскетбола. В 1990-е саратовцы четырежды становились серебряными призерами чемпионата. Финальные серии плей-офф между волжанами и ЦСКА запомнились фантастическим ажиотажем и драматичным развитием событий.

В 2000-х саратовская команда выступала в низших дивизионах, вернувшись в большой баскетбол к сезону-2014/15, когда "Автодор" получил место среди участников Единой лиги. За прошедшие семь лет высшим достижением клуба, чей игровой состав представлял собой сплав нашей талантливой молодежи и зарубежных легионеров, стало пятое место (2017/18). Но вот в последние три сезона саратовцы в плей-офф не попадали.

Минувшим летом команду возглавил пришедший после нескольких лет работы в "Астане" македонский специалист Эмиль Райкович. "Автодор" заметно преобразился и стал главным открытием первой части чемпионата, победив на своей площадке участника Евролиги - казанский УНИКС, с которым лидировал в турнире попеременно. В активе подопечных Райковича перед поездкой в Санкт-Петербург значилась серия из шести выигрышей подряд, но лидерство "Автодора" все же казалось эфемерным, так как команда не сражалась еще ни с "Зенитом", ни с ЦСКА, реально претендующими на выход в плей-офф главного континентального турнира - Евролиги.

На берегах Невы саратовцы подтвердили, что их нахождение на вершине таблицы вовсе не связано с особенностями календаря, а является абсолютно заслуженным. Волжане в этом матче вели в счете с первой до последней минуты, максимальный отрыв гостей достигал 13 очков. В итоге самыми результативными у победителей стали американцы Грэнт Джерретт (20) и Джэрон Джонсон (14), а также россияне Антон Квитковских (12) и Павел Сергеев (12). В составе питерцев отличились легионер из США Билли Бэрон (15), литовец Миндаугас Кузминскас (14) и наш Сергей Карасев (12).

В последние три сезона волжане не попадали в восьмерку участников плей-офф, а сейчас идут в Единой лиге первыми с серией из семи побед кряду

- Наши ребята в Питере показали характер. Они играли против команды Евролиги, которая недавно вернулась из Франции с двумя победами. Правда, главные созидатели "Зенита" Джордан Ллойд и Джордан Мики не приняли участие во встрече с нами. Несмотря на это, у хозяев все равно очень качественный состав, - сказал наставник "Автодора" Эмиль Райкович. - Мы одержали важную для нас победу. Она помогает оставаться в верхней части таблицы, чувствовать уверенность против любого соперника на любом паркете.

Все результаты тура: "Енисей" (Красноярск) - "Цмоки-Минск" (Беларусь) - 86:79, БК "Нижний Новгород" - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 108:104 (2 ОТ), "Парма" (Пермский край) - "Астана" (Нур-Султан, Казахстан) - 108:10 (3 ОТ), "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Автодор" (Саратов) - 74:83, "Зелена-Гура" - ЦСКА - 59:93.

Где будем смотреть

22 декабря, среда, "Матч! Страна"

22.55. "Барселона" (Испания) - УНИКС (Казань). Евролига. Прямая трансляция.