"Спартак" приобретет ямайского нападающего за 10 млн евро

Ямайский нападающий бельгийского клуба "Шарлеруа" Шамара Николсон станет игроком московского "Спартака".

По данным Les Sports, трансфер 24-летнего футболиста обойдется российскому клубу в 10 миллионов евро. В понедельник "Спартак" анонсировал появление этого футболиста в Twitter популярной ямайской песней.

В нынешнем сезоне Николсон провел за "Шарлеруа" 18 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал пять голевых передач. Также он имеет на своем счету 10 голов в 29 матчах за сборную Ямайки.

Ранее Николсон выступал за клуб "Домжале". Отмечается, что этот форвард высокорослый и умеет играть головой.