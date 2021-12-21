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21.12.2021 12:25
Рубрика: Спорт

"Спартак" приобретет ямайского нападающего за 10 млн евро

Текст: Максим Домчев
Ямайский нападающий бельгийского клуба "Шарлеруа" Шамара Николсон станет игроком московского "Спартака".
Фото: Jose Mendez / EPA Фото: Jose Mendez / EPA
Фото: Jose Mendez / EPA

По данным Les Sports, трансфер 24-летнего футболиста обойдется российскому клубу в 10 миллионов евро. В понедельник "Спартак" анонсировал появление этого футболиста в Twitter популярной ямайской песней.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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В нынешнем сезоне Николсон провел за "Шарлеруа" 18 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал пять голевых передач. Также он имеет на своем счету 10 голов в 29 матчах за сборную Ямайки.

Ранее Николсон выступал за клуб "Домжале". Отмечается, что этот форвард высокорослый и умеет играть головой.

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