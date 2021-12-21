"Спартак" приобретет ямайского нападающего за 10 млн евро

Ямайский нападающий бельгийского клуба "Шарлеруа" Шамара Николсон станет игроком московского "Спартака".
Фото: Jose Mendez / EPA
По данным Les Sports, трансфер 24-летнего футболиста обойдется российскому клубу в 10 миллионов евро. В понедельник "Спартак" анонсировал появление этого футболиста в Twitter популярной ямайской песней.
В нынешнем сезоне Николсон провел за "Шарлеруа" 18 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал пять голевых передач. Также он имеет на своем счету 10 голов в 29 матчах за сборную Ямайки.
Ранее Николсон выступал за клуб "Домжале". Отмечается, что этот форвард высокорослый и умеет играть головой.
📝 🔜 pic.twitter.com/CxgYsJKbqj— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 20, 2021