Бывший гонщик "Формулы-1" Жан Алези арестован за "неудачную шутку"

Полиция французского Авиньона, расследовавшая взрыв рядом с одним из архитектурных бюро города, никак не ожидала, что в ее руках окажется настоящая знаменитость - бывший пилот "Формулы-1" Жан Алези. Именно он подложил связку петард к офису мужа свой сестры. По его словам, исключительно ради шутки. Вот только мощность он немного не рассчитал, поэтому взрыв повредил фасад и двери здания.

В полиции достаточно скептически относятся к объяснениям Алези. Как сообщает L'Equipe, правоохранительные органы считают странным, что "для шутки бывший спортсмен выбрал неудачное время - почти ночью, в 22.00, к тому же человек, офис которого пострадал, не понял, что случилось".

Следователи подозревают, что действия Алези были совсем не простой попыткой пошутить. В качестве мотива выдвигается версия семейных разборок. Сестра гонщика сейчас разводится со своими мужем, и этим взрывом, как предполагается, Алези хотел отомстить ему.

Надо отдать должное французскому гонщику - в полицию он пришел сам. Правда, лишь после того, как был задержан его брат, у которого Алези взял машину для закладки петарды. В подельники он выбрал своего сына Джулиано.

Теперь бывший пилот предстанет перед судом за нанесение вреда чужому имуществу опасными средствами. Алези и его сыну грозит штраф в размере 150 тысяч евро и до десяти лет лишения свободы.