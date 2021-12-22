Голкипер Василевский стал лучшим игроком матча НХЛ

Российский голкипер "Тампа-Бэй" Андрей Василевский признан первой звездой матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вегаса", в которой его команда одержала победу - 4:3.

В этой встрече Василевский совершил 38 сейвов. Кроме того, Андрей побил свой же рекорд НХЛ по количеству выигрышей за один календарный год (64) и повторил достижение канадского вратаря "Чикаго" Марка-Андре Флери, имея победную серию, состоящую из семи и более поединков, в пяти сезонах подряд.

- Думаю, Василевский был лучшим на льду. Когда вратарь соперника находится на вершине своей игры, тебе всегда приходится непросто. Но я все равно горжусь ребятами. Мы сыграли неидеально, но очень здорово. В большинстве случаев такой хоккей обеспечивает победу, - приводит слова главного тренера "Вегаса" Питера Дебура сайт НХЛ.

Результативной передачей в этом матче отметился российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев. На его счету теперь 14 (2+12) очков в 28 встречах сезона. Тем временем стало известно, что игры молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде (26 декабря - 5 января) пройдут при 50-процентной заполняемости трибун. Об этом в эфире телеканала TSN заявил министр здравоохранения провинции Альберта - Джейсон Коппинг. Действующими победителями соревнований являются США, которые в прошлогоднем финале одолели Канаду. Сборная России заняла четвертое место, уступив в поединке за "бронзу" финнам.