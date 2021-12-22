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22.12.2021 16:34
Рубрика: Спорт

Роналду и Левандовски попали в символическую сборную Европы

Текст: Артур Нанян
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила состав символической сборной Европы по итогам уходящего года.
Фото: EPA-EFE/ALI HAIDER Фото: EPA-EFE/ALI HAIDER
Фото: EPA-EFE/ALI HAIDER

В команду вошли только те игроки, которые выступают за страны, входящие в состав УЕФА. Наибольшее представительство в сборной у действующих чемпионов Европы итальянцев - сразу четыре человека (Джанлуиджи Доннарумма, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини и Жоржиньо).

Фото: Anne-Christine POUJOULAT / AFP
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Полностью состав выглядит следующим образом: вратарь - Джанлуиджи Доннарумма (Италия); защитники - Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба - Италия), Рубен Диаш (Португалия), Сезар Аспиликуэта (Испания); полузащитники - Жоржиньо (Италия), Нголо Канте (Франция), Кевин Де Брюйне (Бельгия); нападающие - Криштиану Роналду (Португалия), Роберт Левандовски (Польша), Килиан Мбаппе (Франция).

В число запасных попали: Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Антонио Рюдигер (все - Германия), Жоао Кансело, Бруну Фернандеш (оба - Португалия), Карим Бензема (Франция), Эрлинг Холланд (Норвегия). Тренером символической сборной стал наставник лондонского "Челси" Томас Тухель.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Криштиану Роналду