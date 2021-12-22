Роналду и Левандовски попали в символическую сборную Европы

В команду вошли только те игроки, которые выступают за страны, входящие в состав УЕФА. Наибольшее представительство в сборной у действующих чемпионов Европы итальянцев - сразу четыре человека (Джанлуиджи Доннарумма, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини и Жоржиньо).

Полностью состав выглядит следующим образом: вратарь - Джанлуиджи Доннарумма (Италия); защитники - Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба - Италия), Рубен Диаш (Португалия), Сезар Аспиликуэта (Испания); полузащитники - Жоржиньо (Италия), Нголо Канте (Франция), Кевин Де Брюйне (Бельгия); нападающие - Криштиану Роналду (Португалия), Роберт Левандовски (Польша), Килиан Мбаппе (Франция).

В число запасных попали: Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Антонио Рюдигер (все - Германия), Жоао Кансело, Бруну Фернандеш (оба - Португалия), Карим Бензема (Франция), Эрлинг Холланд (Норвегия). Тренером символической сборной стал наставник лондонского "Челси" Томас Тухель.