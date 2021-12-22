Спортивные журналисты назвали лучших спортсменов года

Новости

США продадут Литве противотанковые комплексы Javelin 09:14
Биржевая цена газа в Европе превысила рекордные 2200 долларов 09:08
Министр обороны Болгарии выступил против роста контингента НАТО в стране 08:58
Первый в России 5G-полигон заработал на базе Боткинской больницы в Москве 08:55
Ночь на среду стала самой морозной в Москве за полвека 08:52
Наталья Сергунина: Московским кафе с вакцинированными сотрудниками начали компенсировать расходы на коммунальные услуги 08:35
Торгпред США назвала импортозамещение в России отклонением от норм ВТО 08:18
Какие меры предприняли страны мира для сдерживания "омикрон"-штамма 06:57
Таиланд ужесточил правила въезда иностранных туристов 06:44
Министр полиции Мадагаскара проплыл 12 часов в море после крушения вертолета 06:10
Врач Лоуренс Янг рассказал, как отличить "омикрон" от простуды 05:15
Металлургический завод для судоверфи "Звезда" запустят в 2025 году 04:56
Байден приказал направить в больницы США тысячу военных врачей 04:48
На Камчатке объявили штормовое предупреждение из-за циклона 04:39
В Южной Осетии продолжаются поиски попавшего под лавину военного 04:00
Врач-диетолог Елена Чедия дала советы по выбору куриного мяса 03:35
В США не вернут в тюрьмы заключенных, отправленных домой из-за COVID-19 03:20
Ипотечные заемщики уйдут на вторичный рынок 02:40
Запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб" отложен из-за погоды 02:11
Смертность от COVID-19 за неделю снизилась на 9 процентов 01:50
Премьер Израиля анонсировал вакцинацию четвертой дозой вакцины от COVID 01:45
На острове Пасхи обнаружен коронавирус впервые за 15 месяцев 01:17
ВОЗ: Штамм "омикрон" обнаружен в 106 странах мира 00:38
В США P&G отзывает сухие аэрозоли для волос из-за найденного в них бензола 00:18
Колесников признан лучшим пловцом чемпионата мира на короткой воде 21.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
22.12.2021 08:47
Рубрика: Спорт

Спортивные журналисты назвали лучших спортсменов года

Текст: Николай Долгополов (Президент Федерации спортивных журналистов России)
В конце года подводятся итоги - все и всяческие. А спортивные журналисты выбирают десять сильнейших спортсменов, лучших тренера и команду.
Фото: Федерация спортивных журналистов России Фото: Федерация спортивных журналистов России
Фото: Федерация спортивных журналистов России

А год оказался олимпийским, хотя Игры в Токио и были названы Олимпиадой-2020. И неудивительно, что в лучшие попали в основном чемпионы-олимпийцы. Все они по результатам опроса Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР) получат традиционные и очень приятные статуэтки "Серебряных ланей".

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Главы спортивных федераций рассказали о насущных проблемах

Вот наши лауреаты в алфавитном порядке: Бацарашкина Виталина (стрельба), Калина Андрей (паралимпийский спорт - плавание), Медведев Даниил (теннис), Нагорный Никита (спортивная гимнастика), Позднякова София (фехтование), Репилов Роман (санный спорт), Ромашина Светлана (синхронное плавание), Рублев Андрей (теннис), Рылов Евгений (плавание), Храмцов Максим (тхэквондо).

Лучший тренер - Михаил Лихачев (пляжный футбол). Лучшая команда - сборная России по синхронному плаванию.

Установлен и еще один новый приз, который, надеемся, станет приятным сюрпризом для его обладателей.

Как всегда, торжественную церемонию мы проведем вместе с нашим верным партнером - Олимпийским комитетом России уже в 2022-м году.

Спорт Спортивная жизнь