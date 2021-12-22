Спортивные журналисты назвали лучших спортсменов года

В конце года подводятся итоги - все и всяческие. А спортивные журналисты выбирают десять сильнейших спортсменов, лучших тренера и команду.

А год оказался олимпийским, хотя Игры в Токио и были названы Олимпиадой-2020. И неудивительно, что в лучшие попали в основном чемпионы-олимпийцы. Все они по результатам опроса Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР) получат традиционные и очень приятные статуэтки "Серебряных ланей".

Вот наши лауреаты в алфавитном порядке: Бацарашкина Виталина (стрельба), Калина Андрей (паралимпийский спорт - плавание), Медведев Даниил (теннис), Нагорный Никита (спортивная гимнастика), Позднякова София (фехтование), Репилов Роман (санный спорт), Ромашина Светлана (синхронное плавание), Рублев Андрей (теннис), Рылов Евгений (плавание), Храмцов Максим (тхэквондо).

Лучший тренер - Михаил Лихачев (пляжный футбол). Лучшая команда - сборная России по синхронному плаванию.

Установлен и еще один новый приз, который, надеемся, станет приятным сюрпризом для его обладателей.

Как всегда, торжественную церемонию мы проведем вместе с нашим верным партнером - Олимпийским комитетом России уже в 2022-м году.