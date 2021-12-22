В "десятку" лучших спортсменов 2021 года попали девять участников Олимпиады

В конце года подводятся итоги - все и всяческие. А спортивные журналисты выбирают десять сильнейших спортсменов, лучших тренера и команду. Нечетный год, вопреки всем правилам, оказался олимпийским. Игры-2021 в Токио были названы Олимпиадой-2020. Так Международный олимпийский комитет показал, что в его власти в собственных интересах даже перекраивать современный календарь, ставший на один сезон не григорианским или юлианским, а чисто МОКовским.

Неудивительно, что в "десятку" лучших спортсменов года попали девять участников Олимпиады - представителей летних олимпийских видов спорта. И лишь один "зимник" - чемпион мира Роман Репилов, второй год подряд вкатывающийся в лауреаты на своих золотых санях.

Вот обладатели статуэток "Серебряной лани" в алфавитном порядке:

Бацарашкина Виталина (стрельба), Калина Андрей (паралимпийский спорт - плавание), Медведев Даниил (теннис), Нагорный Никита (спортивная гимнастика), Позднякова София (фехтование), Репилов Роман (санный спорт), Ромашина Светлана (синхронное плавание), Рублев Андрей (теннис), Рылов Евгений (плавание), Храмцов Максим (тхэквондо).

Лучший тренер - Михаил Лихачев (пляжный футбол). Лучшая команда - сборная России по синхронному плаванию.

Все они по результатам опроса Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР) получат традиционные и очень приятные статуэтки "Серебряных ланей". Обратите внимание, в списке два теннисиста, великая синхронистка Светлана Ромашина и ее команда. И еще случилось небывалое! В число лауреатов не попали фигуристы, точнее, замечательные фигуристки или их тренеры. Журналисты практически не упоминали даже чемпионку мира Анну Щербакову, забыли о своих любимицах Александре Трусовой и Алене Косторной. Что это? Некое пресыщение? Или предвидение: назовем девчонок в следующем году, когда они обязательно выиграют Олимпиаду?

Еще одна необычная закономерность. С подавляющим отрывом в категории "Лучший тренер" победил наставник чемпионов мира по пляжному футболу Михаил Лихачев. Он со своими ребятами уже становился обладателем "Серебряных ланей". Видимо, когда наш большой футбол потерпел провал на Евро, спортивным репортером все же не хочется забывать о любимой игре. И пляжники дают полные основания для того, чтобы быть отмеченными. Может, и в назидание тем, кто с 2008-го ничего не добивался на зеленых полях.

И еще об одном. Почему-то спортивные репортеры не включают в десять лучших некоторых спортсменок, да и спортсменов, которые, как кажется, должны быть в лауреатах. Почему? Не совсем понятно. Но ФСЖР ни в коем случае не принимает приказных решений. Журналисты голосуют так, как подсказывает сердце.

В десятку лучших спортсменов года попали девять участников летней Олимпиады Токио-2020 и только один представитель зимних видов

В этом году вместе с Всероссийской ассоциацией летних олимпийских видов спорта мы учредили и новый приз. Но кому будет вручена еще одна серебряная статуэтка, пока оставим в тайне.

Она точно развеется на традиционной церемонии вручения "Серебряных ланей", которую мы проведем, когда позволит эпидемиологическая обстановка, вместе с верным партнером Олимпийским комитетом России в его Большом зале на Лужнецкой, дом 8.