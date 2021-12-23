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23.12.2021 12:22
Рубрика: Спорт

Японский фигурист Ханю исполнил четверной аксель на тренировке

Текст: Максим Домчев
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю на тренировке перед чемпионатом страны исполнил четверной аксель.
Фото: Jonathan NACKSTRAND / AFP Фото: Jonathan NACKSTRAND / AFP
Фото: Jonathan NACKSTRAND / AFP

В четверг, 23 декабря, 27-летний Ханю на тренировке исполнил четверной аксель. Видео прыжка японского фигуриста появилось в социальных сетях.

При этом на официальных соревнованиях этот прыжок до сих пор не исполнил ни один мужчина-одиночник. Этот прыжок является самым дорогим в системе оценок - его "база" составляет 12,5 балла.

Ханю - двукратный олимпийский чемпион, дважды он побеждал на чемпионатах мира. Он также является действующим обладателем рекорда по баллам за короткую программу. В нынешнем сезоне он не сумел выступить на этапе Гран-при в Сочи из-за травмы в ноябре. Но накануне чемпионата страны, который является отбором на Олимпиаду, он находится в хорошей форме.

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