Конькобежец Денис Юсков пропустит Олимпиаду в Пекине

Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков заявил, что не сможет принять участия на зимних Олимпийских играх в Пекине, поскольку проблемы с коленом не позволяют ему вернуться к интенсивным нагрузкам.

Юсков становился победителем чемпионата мира в 2013, 2015 и 2016 годах на дистанции 1500 метров. Также он трижды выигрывал общий зачет Кубка мира на этой дистанции.

По словам Дениса, из-за травмы колена он вынужден будет пропустить не только Игры-2022, но и весь олимпийский сезон.

- В данный момент я прохожу курс реабилитации, поддерживаю физическую форму и тренируюсь в том режиме, в котором это позволяет делать мое колено. К сожалению, на данный момент я не смогу вернуться к интенсивным нагрузкам и соревновательной практике. Пропущу не только Олимпиаду, но и весь олимпийский сезон, - отметил Юсков в интервью "Матч ТВ".