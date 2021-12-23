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23.12.2021 22:07
Рубрика: Спорт

Квартет клубов разыграет мужской Кубок страны по волейболу в Петербурге

Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8643)
В ближайшие выходные в Санкт-Петербурге в формате "Финала четырех" будет разыгран Кубок России среди мужских команд памяти двукратного чемпиона мира Константина Ревы.
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Состав участников решающей стадии вполне закономерен, на финишную прямую борьбы за трофей вышли все сильнейшие на данный момент команды. Это действующий чемпион страны и прошлогодний обладатель Кубка столичное "Динамо", серебряный призер Суперлиги питерский "Зенит", возглавляемый наставником сборной России финном Туомасом Саммелвуо, самый титулованный в постсоветской истории нашего волейбола ВК "Зенит-Казань" и новосибирский "Локомотив".

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"Финалу четырех" предшествовали два предварительных раунда, причем питерский "Зенит" от участия во втором из них был освобожден, так как получил право организовать главные матчи турнира.

В субботу в спортивно-развлекательном комплексе "Ледовый дворец" состоятся полуфиналы: "Зенит-Казань" - "Локомотив" Нс, "Зенит" СПб - "Динамо" М. Эти пары ранее были определены по жеребьевке, которая точно не допустит повторения произошедшего в прошлом сезоне. Ведь питерцы и москвичи играли друг с другом и в предыдущем финале Кубка, и в "золотом" противостоянии Суперлиги.

Если не будет травм или другого форс-мажора, то сейчас в составах четырех команд болельщики смогут увидеть в деле всех серебряных призеров прошедшей минувшим летом Олимпиады "Токио-2020". Обладатель трофея определится в воскресенье, 26 декабря. Начиная с сезона 2016/17 матчи за третье место в мужском кубковом турнире отменены. А вот в женском розыгрыше они остались.

Где будем смотреть

25 декабря, суббота, "Матч ТВ"

15.40. "Локомотив" (Новосибирск) - "Зенит-Казань". Первый полуфинал. Прямая трансляция (с 20-минутным превью).

"Матч! Страна"

19.00. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва). Второй полуфинал. Прямая трансляция.

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