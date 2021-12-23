Квартет клубов разыграет мужской Кубок страны по волейболу в Петербурге

В ближайшие выходные в Санкт-Петербурге в формате "Финала четырех" будет разыгран Кубок России среди мужских команд памяти двукратного чемпиона мира Константина Ревы.

Состав участников решающей стадии вполне закономерен, на финишную прямую борьбы за трофей вышли все сильнейшие на данный момент команды. Это действующий чемпион страны и прошлогодний обладатель Кубка столичное "Динамо", серебряный призер Суперлиги питерский "Зенит", возглавляемый наставником сборной России финном Туомасом Саммелвуо, самый титулованный в постсоветской истории нашего волейбола ВК "Зенит-Казань" и новосибирский "Локомотив".

"Финалу четырех" предшествовали два предварительных раунда, причем питерский "Зенит" от участия во втором из них был освобожден, так как получил право организовать главные матчи турнира.

В субботу в спортивно-развлекательном комплексе "Ледовый дворец" состоятся полуфиналы: "Зенит-Казань" - "Локомотив" Нс, "Зенит" СПб - "Динамо" М. Эти пары ранее были определены по жеребьевке, которая точно не допустит повторения произошедшего в прошлом сезоне. Ведь питерцы и москвичи играли друг с другом и в предыдущем финале Кубка, и в "золотом" противостоянии Суперлиги.

Если не будет травм или другого форс-мажора, то сейчас в составах четырех команд болельщики смогут увидеть в деле всех серебряных призеров прошедшей минувшим летом Олимпиады "Токио-2020". Обладатель трофея определится в воскресенье, 26 декабря. Начиная с сезона 2016/17 матчи за третье место в мужском кубковом турнире отменены. А вот в женском розыгрыше они остались.

Где будем смотреть

25 декабря, суббота, "Матч ТВ"

15.40. "Локомотив" (Новосибирск) - "Зенит-Казань". Первый полуфинал. Прямая трансляция (с 20-минутным превью).

"Матч! Страна"

19.00. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва). Второй полуфинал. Прямая трансляция.