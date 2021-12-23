Отбор на Игры для фигуристов будет сложным, но интересным

Чемпионат России по фигурному катанию - турнир, где конкуренция посильнее, чем на чемпионате мира. Так обычно говорят о соревнованиях наших одиночниц, которые сейчас царят на льду. 15-летняя Камила Валиева, например, абсолютная мировая рекордсменка по набранным баллам за свои программы. Но в олимпийский год, когда первенство страны - это основной этап отбора на Игры, борьба становится жестче во всех категориях - будь то пары, танцы или мужское одиночное катание.

Евгений Семененко не спешит радоваться победе в короткой программе, ведь все решится в произвольной. Фото: РИА Новости

Согласно регламенту путевку в Пекин-2022 гарантированно получат два первых номера национального отбора, третий участник определится решением тренерского совета. На пресс-конференции перед стартом ЧР президент Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийский чемпион Александр Горшков уточнил, что окончательный состав сборной назовут после первенства страны в Санкт-Петербурге и чемпионата Европы, который пройдет в Таллине с 12 по 16 января.

- Основной костяк сборной команды будет сформирован по результатам чемпионата России. По итогам чемпионата Европы может что-то поменяться, но я очень надеюсь, что этого не произойдет, - отметил Горшков. - И спортсмены, которые получат право выступить в Таллине, смогут поехать на Олимпийские игры.

В пятницу на лед в Питере выйдут наши фигуристки. Но не все сильнейшие. К сожалению, из-за травм выбыли Алена Косторная и Дарья Усачева. Ушла ли интрига? Вовсе нет. На три места на Олимпиаде по-прежнему претендуют как минимум пять спортсменок - это чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, чемпионка мира Анна Щербакова, серебряный призер чемпионата мира 2021 года, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева, бронзовый призер ЧМ Александра Трусова, а также Майя Хромых.

На Играх в Пекине впервые с 2002 года будут кататься три российских одиночника. И на эти путевки список претендентов тоже большой. По итогам короткой программы лидерство захватил Евгений Семененко (98,03 балла). Вторым стал Марк Кондратюк (97,77), третьим - Макар Игнатов (95,84). Михаил Коляда из-за "бабочки" на акселе показал лишь пятый результат (94,26).

Где будем смотреть

24 декабря, пятница, Первый канал

13.45, 19.40. Танцы. Произвольная программа. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция.

25 декабря, суббота, Первый канал

17.45. Пары. Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция.