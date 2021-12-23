Суд арестовал второго подозреваемого в избиении фигуриста Соловьева

Таганский суд сегодня вечером удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу в СИЗО на 30 суток Владислава Соловьева. Он вместе с другим Владиславом - Яковцевым - подозревается в причинении среднего вреда здоровью группой лиц, по предварительному сговору.

Как сообщила корреспонденту "РГ", пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук, защита обвиняемого просила суд избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, в том числе домашний арест. Однако суд отказал адвокатам в этом ходатайстве. Любопытно, что вторым адвокатом Смирнова в суде выступила его мать - Виктория Смирнова. Сам Смирнов является студентом 1-го курса юрфака.

По данным следствия, ночью 21 декабря возле одного из столичных караоке клубов двое молодых людей избили олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева. Поводом для агрессии послужило то, что Соловьев вступился за керлингистку Анну Сидорову, к которой начали приставать студенты. После нападения олимпийского чемпиона госпитализировали в Боткинскую больницу.