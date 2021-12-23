Суд отправил в СИЗО первого студента избившего олимпийского чемпиона

Таганский суд Москвы арестовал первого из двух обвиняемых в избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Владиславу Яковцеву меру пресечения в виде содержания под стражей на 30 суток до 21 января 2021 года. Его подозревают в причинении среднего вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору. При этом суд отклонил просьбу защиты отпустить подозреваемого под домашний арест.

Сейчас суд начал рассматривать аналогичное ходатайство следствия об аресте Владислава Смирнова.

Оба студента юрфака одного из столичных вузов подозреваются в том, что ночью 21 декабря избили в Москве олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева. Молодые люди напали на Соловьева после того, как он заступился за керлингистку Анну Сидорову.