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23.12.2021 17:17
Рубрика: Происшествия

Суд отправил в СИЗО первого студента избившего олимпийского чемпиона

Текст: Иван Егоров
Таганский суд Москвы арестовал первого из двух обвиняемых в избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Владиславу Яковцеву меру пресечения в виде содержания под стражей на 30 суток до 21 января 2021 года. Его подозревают в причинении среднего вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору. При этом суд отклонил просьбу защиты отпустить подозреваемого под домашний арест.

Фото: скриншот с @infomoscow24
Опубликовано видео избиения фигуриста Дмитрия Соловьева

Сейчас суд начал рассматривать аналогичное ходатайство следствия об аресте Владислава Смирнова.

Оба студента юрфака одного из столичных вузов подозреваются в том, что ночью 21 декабря избили в Москве олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева. Молодые люди напали на Соловьева после того, как он заступился за керлингистку Анну Сидорову.

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