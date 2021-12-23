Штраф за нелегальную продажу билетов на финал ЛЧ составит от 50 тыс. рублей

В целом правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила пакет законопроектов, направленный на создание основ для комплексной реализации гарантий, данных правительством страны УЕФА для проведения финала Лиги чемпионов.

"Финал должен пройти в Санкт-Петербурге. Планируется распространить на правовые отношения по его организации те же нормы, что действовали в период проведения в России чемпионата мира по футболу", - рассказал Владимир Груздев.

Помимо прочего, предполагается установить административную ответственность за нелегальную продажу билетов на финальный матч. "Санкции будут аналогичные тем, что действовали во время чемпионата мира. За реализацию входных билетов без заключения соответствующего договора с УЕФА гражданам будут грозить штрафы в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости билета, но не менее 50 тысяч рублей. Для юридических лиц предусматривается наказание - от 500 тысяч до миллиона рублей штрафа или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток", - пояснил он.

Реализация поддельных билетов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, повлечет административный штраф для граждан в размере от 50 тысяч до 70 тысяч рублей, для юридических лиц - от 1 миллиона до 1,5 миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов запланирован на 28 мая будущего года. Как рассказывают эксперты, программа праздничных событий расписана на четыре дня. Это и концерты, и фестивали, и просто гуляния. Поэтому организации события уделяется такое большое внимание. В том числе требуется принять для этого специальные законы.