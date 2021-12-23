Следующая версия рейтинга ФИФА будет опубликована 10 февраля

Сборная России занимает 34-ю строчку (1493 очка) в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

В декабре команда Валерия Карпина не провела ни одного матча. Ближайшие игры пройдут в марте, когда россияне примут участие в стыковых встречах к чемпионату мира-2022. В полуфинале мини-турнира наши примут 24 марта в столичных "Лужниках" Польшу, которая идет 27-й в рейтинге.

В топ-10 списка изменений не произошло. В топ-3 входят Бельгия (1828 очков), Бразилия (1826) и действующие чемпионы мира французы (1786). Далее расположились Англия (1755), Аргентина (1750), Италия (1740), Испания (1704), Португалия (1660), Дания (1654) и Нидерланды (1653). Следующая версия рейтинга будет опубликована 10 февраля.