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23.12.2021 21:55
Рубрика: Спорт

Следующая версия рейтинга ФИФА будет опубликована 10 февраля

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8643)
Сборная России занимает 34-ю строчку (1493 очка) в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

В декабре команда Валерия Карпина не провела ни одного матча. Ближайшие игры пройдут в марте, когда россияне примут участие в стыковых встречах к чемпионату мира-2022. В полуфинале мини-турнира наши примут 24 марта в столичных "Лужниках" Польшу, которая идет 27-й в рейтинге.

В топ-10 списка изменений не произошло. В топ-3 входят Бельгия (1828 очков), Бразилия (1826) и действующие чемпионы мира французы (1786). Далее расположились Англия (1755), Аргентина (1750), Италия (1740), Испания (1704), Португалия (1660), Дания (1654) и Нидерланды (1653). Следующая версия рейтинга будет опубликована 10 февраля.

Дзюба готов пойти на примирение с Карпиным
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