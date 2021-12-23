"Спартак" и ЦСКА сыграют в РПЛ 26 февраля

Российская премьер-лига возобновится после зимнего перерыва 26 февраля. В этот день в столичном дерби сыграют "Спартак" и ЦСКА.

РПЛ опубликовала календарь матчей 19-21 туров. Турнир возобновится после зимней паузы 26 февраля - в этот день будут сыграны 4 матча.

Главным из них станет противостояние двух принципиальных соперников - "Спартака" и ЦСКА. Также в этот день сыграют "Химки" - "Динамо", "Нижний Новгород" - "Урал" и "Сочи" - "Арсенал".

27 февраля болельщиков ждут три матча - "Ростов" - "Крылья Советов", "Краснодар" - "Локомотив" и "Ахмат" - "Уфа". Завершит программу 19-го тура в последний день зимы встреча "Зенит" - "Рубин".

Матчи 20-го тура пройдут с 5 по 7 марта. Центральной встречей станет еще одно противостояние столичных команд - "Динамо" примет "Спартак".

12-14 марта будут сыграны матчи 21-го тура. И тут особое внимание будет приковано к матчам "Локомотив" - ЦСКА и "Спартак" - "Краснодар".