"Спартак" примет ЦСКА в первый день возобновления чемпионата

Российская Премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на стартовые туры после зимней паузы.

Матчи 19-го тура пройдут с 26 по 28 февраля. В первый же день после возобновления чемпионата на стадионе в Тушине "Спартак" примет в главном дерби страны ЦСКА. Встреча принципиальных соперников начнется в 19.00.

Помимо дерби после рестарта сезона пройдут следующие встречи: "Химки" - "Динамо" (Москва), "Нижний Новгород" - "Урал" (Екатеринбург), "Сочи" - "Арсенал" (Тула), "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Рубин" (Казань), "Краснодар" - "Локомотив" (Москва), "Ростов" - "Крылья Советов" (Самара) и "Ахмат" (Грозный) - "Уфа". С 1 по 3 марта запланированы игры 1/8 финала Кубка страны.

Напомним, что в турнирной таблице Премьер-лиги с 38 набранными очками лидирует действующий чемпион "Зенит", в топ-3 также идут "Динамо" (36) и "Сочи" (31).