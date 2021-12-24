Марк Кондратюк выиграл чемпионат России в Санкт-Петербурге

Марк Кондратюк выиграл золото чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, обойдя Михаила Коляду.

Кондратюк исполнил в произвольной композиции три квада - четверной тулуп, а четверной сальхов в каскаде с двойным тулупом и сольный четверной сальхов во второй половине программы, получив от судей 186,60 балла и 284,37 балла в сумме.

Трехкратный чемпион России Михаил Коляда хоть и стал первым в произвольной программе, но в итоговом протоколе занял второе место (189,44 и 283,70 балла).

Тройку призеров замкнул Андрей Мозалев (187,30 и 278,28).

Евгений Семененко, который чисто откатался в короткой программе и лидировал по оценкам, из-за ошибок в произвольной остался на четвертой позиции.