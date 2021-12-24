Народный клуб "Спартак" переживает кризис средней тяжести

"Спартак" провалился в премьер-лиге, с блеском вышел в 1/8 Лиги Европы, уволил невнятного тренера-португальца и нанял малоизвестного итальянца. Вот итоги года народной команды.

Из грустного абзаца можно все же извлечь немного радости. Давненько российские клубы не играли так здорово в еврокубках. А еще в фамилии Ваноли то ли чудится, то ли действительно звучит нечто родное - Ваня - или грузинское Вано, может, так и будут называть 49-летнего вечного ассистента главных тренеров сборной Италии, "Интера", "Челси" Паоло Ваноли.

Хотя есть еще и чудесное возвращение Александра Селихова - голкипера-страдальца, не вылезавшего из травм. Он бы по сию пору томился на скамье запасных, если бы не дисквалификация вроде бы бесспорного первого номера Александра Максименко. Да и красная карточка тому подоспела, как впоследствии выяснилось, вовремя.

Перспективный и подававший надежды вратарь грубыми ошибками лишился - пока - и перспектив, и надежд. А уроженец Орла Селихов соколом летал в воротах, из которых его силком не выгнать после классных сейвов и взятого на последней минуте гостевого матча с "Легией" пенальти. К тому же приятно неожиданное проявление пусть и местного, однако патриотизма: Александр играет под 57-м номером. Это автомобильный код его родной Орловской области.

Вот, пожалуй, и все маленькие радости. Но надо ли винить в теперешних горестях только игроков любимейшей в стране команды, созданной в апреле 1922 года группой товарищей во главе с отцом-основателем Николаем Петровичем Старостиным? Во время давних наших с ним длиннющих прогулок по Садовому кольцу патриарх рассказывал, что название было навеяно необыкновенно популярным в довоенные времена романом "Спартак" итальянца Рафаэлло Джованьоли. Не правда ли, и это перекликается с фамилией тренера-новичка Паоло Ваноли? Ваноли - Джованьоли...

Впрочем, наверно, итальянец осведомлен о судьбе тренеров, бесконечной вереницей прошедших сквозь спартаковский строй с 2004 года при владельце клуба Леониде Федуне. Из 15 человек дольше других задержался в команде Валерий Карпин.

Юбилей еще не пришел, а разговоры о том, что "Спартак" должен взять чемпионство в футбольный сезон столетия, уже идут. Легко представить, как это давит на игроков. Странно, ведь не ждем же мы лучшей в жизни повести от юбиляра-писателя или небывалого суперсамолета от отмечающего круглую дату авиаконструктора. Беда обожаемого "Спартака" в постоянно завышенных надеждах, в чрезмерной любви. Должен выиграть, выйти, взять... И - ничего похожего. От этого разочарования еще сильнее.

Понимает ли Паоло Ваноли, какой груз он взвалил на свои плечи? Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Сразу не пришелся к спартаковскому двору Руй Витория. Да, это при нем команда впервые вышла в Лигу Европы с первой позиции и повторила достижение четвертьвековой давности, заняв первое групповое место в еврокубках. Но сколько антирекордов... Длиннющая череда поражений в РПЛ. Катастрофический разгром 1:7 от "Зенита", не испытываемый клубом-легендой за все годы выступления в чемпионатах СССР и России. Последние матчи было больно смотреть. Случалось ли, чтобы вышедший на замену игрок за несколько минут схватил две карточки и был удален с поля, как Николай Рассказов? Можно ли проигрывать 0:3, имея преимущество сначала в одного удаленного соперника, а потом и в двух, как в последнем, противную точку в карьере Витории поставившем матче с "Сочи"?... Такие достижения сравнимы разве что с провалом замечательного в прошлом защитника Анатолия Крутикова, под руководством которого клуб укатил в 1976-м в первую лигу. Но тот хотя бы был своим, спартаковским, одинцовским, чемпионом Европы 1960 года. Ему можно было и простить. И исправить, что моментально, в следующем сезоне, и сделал исконный динамовец Константин Бесков. Трудно судить, если сейчас у нас тренеры, равные Константину Ивановичу по классу. Но тогда и немного раньше, да и чуть позже целая плеяда родных наставников приводила к величайшим победам нашу национальную сборную. Впрочем, это уже отдельный разговор. Пришла мода на иностранных тренеров - открывай ворота. Прямо по пословице "пришла беда...".

Но если о "Спартаке" - с чего бездумно надеяться и искренне страдать? Посмотрите на сегодняшний состав команды. Из явных лидеров - несгибаемый капитан, настоящий защитник Георгий Джикия и только-только слезший с печи или с лавки сошедший Александр Селихов. Ну хорошо, еще талантливый и фактурный Александр Соболев, которому сам Бог велел забивать, но значат ли что-либо Божьи законы в нашем футболе, который живет по своим, им и выдуманным правилам.

Так теперь в клубе, претендующем на хоть какой-то успех, обязательно должны быть легионеры-игроки и тренеры. Пусть дорогие: "Спорт-Экспресс" сообщил, что за свою учебную практику в "Спартаке" Ваноли получит 1,5 миллиона долларов в год. В его уже относительно зрелом возрасте это первая команда, которой ему доверено самостоятельно руководить. Почему ему? Почему доверено? Помогут ли еще четверо итальянских специалистов, с ним прибывших, усилению "Спартака", занимающего девятую строчку в таблице?

Но если вдруг из клуба при нынешней чехарде в смене не только тренерских, а совсем и всем руководящих кадров уйдут уважаемые люди, Ваноли пригласившие? Ведь и месяца не пролетело, как словно ветром сдуло тех командиров-"виторианцев", португальцу Рую с первого взгляда доверившихся. И, быть может, потому у него, жутко старавшегося, ничего не получилось. Он, трудолюбивый бедняга, очень скоро начал смотреться обреченным временщиком. Неужели не видели это его футболисты?

Легионеры точно замечали. Но играли спустя гетры не потому, что не хотели. Просто улетели их лучшие годы, и в "Спартаке" они, мастера недалекого прошлого, неудачно доигрывают на неплохих контрактах. Кто-то действительно верил, что темнокожий голландец Квинси Промес, второй раз вошедший в спартаковскую воду, сможет играть, как и несколько лет назад до ухода из "Спартака"?

Новый генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков честно рассказал о задачах клуба в чемпионате РПЛ: "Команда должна завершить чемпионат России в зоне еврокубков, в Кубке - выход в финал. В Лиге Европы будем считать успехом преодоление 1/8 финала". По меньшей мере амбициозно. Но реально ли, если отставание "Спартака" от лидера "Зенита" уже 15 очков? Впрочем, будем считать, что клубу под руководством Мележикова обеспечена некая безопасность. Ведь до того как занять пост гендира, он довольно долгое время был директором "Спартака" как раз по обеспечению безопасности.

"Спартак" ждет нелегкое окончание сезона. Впрочем, когда в последние годы клубу приходилось легко. Судя по статистике пребывания тренеров в "Спартаке", времени на решение грандиозных задач тренеру Паоло Ваноли отпущено немного.