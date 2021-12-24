Ярославская спортсменка побила рекорд России на аэростате

Рекордный полет в женском зачете - на высоту более пяти километров - организовала в Переславле-Залесском Федерация воздухоплавания Ярославской области (ФВЯО).

- Два месяца ждали тихой погоды. С утра 14 декабря полет запретили диспетчеры воздушного движения: с аэродрома Чкаловский проводились плановые полеты в нашей зоне. После обеда военные пошли нам навстречу и дали окошко в полтора часа, за что им наша большая благодарность, - рассказал президент ФВЯО Дмитрий Корякин.

На рекорд пошла Виктория Аршава - уроженка Луганской области, уже около 15 лет живущая в Подмосковье. Со слов Дмитрия Корякина, девушка увлеклась полетами на воздушных шарах, вместе с мужем прошла обучение, летала поначалу в Подмосковье, а потом супруги примкнули к переславским аэронавтам.

- Смелость для такого рекорда, конечно, нужна недюжинная, - признает президент федерации. - Чисто технически подняться на шаре не проблема - дуй в горелку, и все. Сложность и опасность в том, что в атмосфере могут начаться сдвиги, турбулентность. Кроме того, на такой высоте очень холодно, может отказать оборудование, потухнуть дежурная горелка. Это непростые моменты.

Дмитрий Корякин рассказывает, что горелка у Виктории действительно затухала, но спортсменка справилась. Пришлось здорово понервничать и ее коллегам на земле, когда она несколько раз подряд не ответила на вызов по рации. Молчание продолжалось не более 30 секунд, но какими тревожными они были!

Предыдущий рекорд по высоте (4353 метра) установила пилот Марина Федорова из Великого Новгорода в 2019 году. Поэтому переславцы ставили планку в 4400 метров. А Виктория Аршава на тепловом аэростате класса AX-8 (это самый обычный шар объемом до трех тысяч кубометров) поднялась на пять километров и 100 метров.

По признанию самой чемпионки, ноги у нее затряслись уже после посадки. Кстати, она приземлилась примерно в двух километрах от точки старта - считается, что это близко. Аэронавты рассказывают: ветер в тот день дул в разные стороны, и шар с Аршава сделал почти полный круг.

Полет проходил под наблюдением международного комиссара FAI Дамира Менгазетдинова. Теперь рекорд должен быть утвержден на специальной комиссии Федерации авиационного спорта России.