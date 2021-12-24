Степанова-Букин стали чемпионами России в танцах на льду

Александра Степанова и Иван Букин одержали победу в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию-2022, который проходит в Санкт-Петербурге.

Степанова-Букин набрали в сумме за два проката 223,37 балла. Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин (207,70), третье - Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (195,75).

Напомним, что чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, лидировавшие после ритм-танца, вынуждены были сняться с соревнований. На утренней тренировке партнер потянул спину и у него обострилась старая травма. По рекомендации врачей дуэт отказался от выступления с произвольным танцем.