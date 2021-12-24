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24.12.2021 15:14
Рубрика: Спорт

Степанова-Букин стали чемпионами России в танцах на льду

Текст: Анна Козина
Александра Степанова и Иван Букин одержали победу в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию-2022, который проходит в Санкт-Петербурге.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Степанова-Букин набрали в сумме за два проката 223,37 балла. Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин (207,70), третье - Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (195,75).

Напомним, что чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, лидировавшие после ритм-танца, вынуждены были сняться с соревнований. На утренней тренировке партнер потянул спину и у него обострилась старая травма. По рекомендации врачей дуэт отказался от выступления с произвольным танцем.

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