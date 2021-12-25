Камила Валиева выиграла золото чемпионата России по фигурному катанию

Камила Валиева одержала победу на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге. В тройке сильнейших еще две ученицы Этери Тутберидзе - Александра Трусова и Анна Щербакова.
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, которая проводит свой первый полноценный взрослый сезон, превзошла в оценках собственные официальные мировые рекорды: 193,10 балла в произвольной программе и 283,48 балла за два проката. Но, напомним, что на национальных стартах они не фиксируются.
Бронзовый призер чемпионата мира-2021 по фигурному катанию Александра Трусова стала второй. Она зашла на четыре квада, упав с четверного тулупа, но чисто сделав четверной флип, каскады "четверной лутц - ойлер - тройной сальхов" и "четверной лутц - тройной тулуп". Саша получила за прокат произвольной программы 174,44 балла и 248,65 балла в сумме.
Чемпионка мира Анна Щербакова, которая упала с четверного флипа, заняла третье место (158,10 и 239,56).
Валиева: Выкладывалась максимально, и это дало результат
Камила Валиева, которая впервые в карьере выиграла чемпионат России по фигурному катанию, поделилась первыми впечатлениями от выступления в Санкт-Петербурге.
- Я очень рада, что откатала две программы чисто. Спасибо большое моим тренерам, которые терпели меня на тренировках, - сказала Валиева в эфире Первого канала. - Старалась максимально выкладываться, и это дало результат.
На ЧР Валиева превзошла три мировых рекорда, которые принадлежат ей же и были установлены на Гран-при в Сочи. Оценки, полученные на национальных первенствах, на засчитываются Международным союзом конькобежцев (ИСУ), но все равно впечатляют. Камила получила 90,38 балла за короткую программу (ее официальный рекорд - 87,42), 193,10 балла за произвольную (рекорд - 185,29) и 283,48 баллов по сумме (рекорд - 272,71).
Теперь у спортсменки будет время на отдых перед январским чемпионатом Европы и Олимпийскими играми. Валиева, как и занявшая второе место Александра Трусова, гарантировали себе места в сборной на главные старты сезона.
- Очень радостно, что закончились соревнования, что закончился чемпионат России. Будем теперь ждать Нового года, чтобы после него с новыми силами пойти на соревнования, - заявила Камила.