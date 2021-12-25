Камила Валиева выиграла золото чемпионата России по фигурному катанию

Камила Валиева одержала победу на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге. В тройке сильнейших еще две ученицы Этери Тутберидзе - Александра Трусова и Анна Щербакова.

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, которая проводит свой первый полноценный взрослый сезон, превзошла в оценках собственные официальные мировые рекорды: 193,10 балла в произвольной программе и 283,48 балла за два проката. Но, напомним, что на национальных стартах они не фиксируются.

Бронзовый призер чемпионата мира-2021 по фигурному катанию Александра Трусова стала второй. Она зашла на четыре квада, упав с четверного тулупа, но чисто сделав четверной флип, каскады "четверной лутц - ойлер - тройной сальхов" и "четверной лутц - тройной тулуп". Саша получила за прокат произвольной программы 174,44 балла и 248,65 балла в сумме.

Чемпионка мира Анна Щербакова, которая упала с четверного флипа, заняла третье место (158,10 и 239,56).