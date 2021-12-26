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26.12.2021 16:07
Рубрика: Спорт

Ханю стал первым фигуристом, исполнившим четверной аксель на соревнованиях

Текст: Анна Козина
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю первым в мире прыгнул аксель в 4,5 оборота на официальных соревнованиях.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Ханю исполнил самый сложный и "дорогой" (базовая оценка - 12,5 балла) прыжок в произвольной программе на чемпионате Японии.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Однако 27-летний японец не сумел сделать элемент чисто и допустил грубые ошибки на выезде. Тем не менее, раньше никто из одиночников даже не предпринимал подобных попыток на турнирах.

В итоге Ханю получил за прокат 211,05 балла и с общей суммой в 322,36 балла стал шестикратным чемпионом Японии. Второе место занял Сема Уно (295,82), замкнул тройку лучших Юма Кагияма (292,41).

Спорт Виды спорта Зимний спорт В мире Восточная Азия Япония