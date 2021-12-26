Валиева, Трусова и Щербакова вошли в состав сборной на чемпионат Европы

Состав на сами Игры-2022, стартующие в Пекине 4 февраля, может быть скорректирован по результатам ЧЕ. Однако, как ранее заявлял президент ФФККР Александр Горшков, он надеется, что этого не случится, и на Олимпиаде выступят те, кто завоевал это право на национальном отборе.
Состав российской команды приводится на официальном сайте ФФККР.
Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова.
Запасные: Софья Муравьева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.
Мужчины: Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Евгений Семененко.
Запасные: Андрей Мозалев, Петр Гуменник, Александр Самарин.
Пары: Анастасия Мишина - Александр Галлямов, Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова - Владимир Морозов.
Запасные: Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин, Юлия Артемьева - Михаил Назарычев, Карина Акопова - Никита Рахманин.
Танцы: Александра Степанова - Иван Букин, Диана Дэвис - Глеб Смолкин, Виктория Синицина - Никита Кацалапов.
Запасные: Елизавета Худайбердиева - Егор Базин, Аннабель Морозов - Андрей Багин, Елизавета Шанаева - Девид Нарижный.