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26.12.2021 12:04
Рубрика: Спорт

Валиева, Трусова и Щербакова вошли в состав сборной на чемпионат Европы

Текст: Анна Козина
Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), который состоялся в Санкт-Петербурге по итогам чемпионата России, утвердил рекомендованный тренерским советом состав сборной на чемпионат Европы в Таллине. Предолимпийский турнир состоится 10-16 января.
Александра Трусова, Камила Валиева и Анна Щербакова. Фото: Петр Ковалев / ТАСС Александра Трусова, Камила Валиева и Анна Щербакова. Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Александра Трусова, Камила Валиева и Анна Щербакова. Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Камила Валиева: Выкладывалась максимально, и это дало результат

Состав на сами Игры-2022, стартующие в Пекине 4 февраля, может быть скорректирован по результатам ЧЕ. Однако, как ранее заявлял президент ФФККР Александр Горшков, он надеется, что этого не случится, и на Олимпиаде выступят те, кто завоевал это право на национальном отборе.

Состав российской команды приводится на официальном сайте ФФККР.

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова.

Запасные: Софья Муравьева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Мужчины: Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Евгений Семененко.

Запасные: Андрей Мозалев, Петр Гуменник, Александр Самарин.

Пары: Анастасия Мишина - Александр Галлямов, Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова - Владимир Морозов.

Запасные: Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин, Юлия Артемьева - Михаил Назарычев, Карина Акопова - Никита Рахманин.

Танцы: Александра Степанова - Иван Букин, Диана Дэвис - Глеб Смолкин, Виктория Синицина - Никита Кацалапов.

Запасные: Елизавета Худайбердиева - Егор Базин, Аннабель Морозов - Андрей Багин, Елизавета Шанаева - Девид Нарижный.

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