Дубль Мичкова не спас сборную от поражения в первом матче молодежного ЧМ

Сборная России минувшей ночью провела против Швейцарии свой второй матч на молодежном (до 20 лет) чемпионате мира по хоккею в Канаде. Чем он завершился, стало известно уже после подписания этого номера "РГ" в печать. А вот стартовала наша "молодежка" не слишком удачно. В первом матче команда Сергея Зубова уступила шведам - 3:6.

В этом матче наших парней сгубили две вещи. Первое - ужасная дисциплина. Стоило россиянам схватить удаление, и скандинавы тут же использовали численное преимущество. Только подопечных Зубова это ничему не научило. Дважды по ходу встречи россияне играли в меньшинстве втроем против пятерых соперников. И оба раза шведы нас наказывали.

- Нужно подтянуть дисциплину, играли "три на пять" и поплатились за это. Почему так много удалений? Ребята волнуются, для многих это первый турнир на таком уровне. Пытаемся их успокаивать, но эмоции берут свое. Обидно, что оставались втроем, - констатировал главный тренер российской сборной после матча.

Впрочем, и сами ребята все понимают. "Игра не получилась из-за наших ошибок в дисциплине, - согласился с наставником Федор Свечков. - Непростительно дважды играть "три на пять" на таком уровне".

И как вишенка на российском торте безалаберности: одну из шайб сборная Швеции забила, играя в меньшинстве.

Второй момент - неуверенная игра вратарей. Ярослав Аскаров, на которого особые надежды возлагаются вот уже третий молодежный чемпионат мира кряду, приехал на турнир без достаточной игровой практики. Играть парню особо не дают ни в Континентальной хоккейной лиге, ни в Высшей хоккейной лиге. Символично, что Аскаров не справился с первым же броском шведов в матче. В итоге тренеры сняли Ярослава уже после двух периодов. Увы, его сменщик Егор Гуськов необходимого заряда уверенности команде тоже не дал: как минимум одна шайба на его совести. На двоих наши голкиперы сделали всего 18 сейвов. При пяти пропущенных шайбах (шестая забивалась в пустые ворота) - это мало.

Что происходит с Аскаровым, не смог ответить и Сергей Зубов. "Будем решать, разговаривать, работать. Это волнует нас, но завтра следующая игра. Мы должны собраться, перезагрузиться и быть готовыми. Почему поменяли в перерыве, а не сразу после третьей шайбы? Решение было принято, сейчас нет смысла его обсуждать".

В матче со шведами провалились наши вратари Ярослав Аскаров и Егор Гуськов: на двоих они сделали 18 сейвов. При пяти пропущенных шайбах - это мало

И все же даже с этими оговорками в составе сборной России нашелся человек, который едва не вытащил матч со шведами. Речь о самом молодом игроке нашей команды 17-летнем Матвее Мичкове. Благодаря его дублю счет стал 3:4, и россияне были очень близки, чтобы сравнять счет. Обе шайбы получились по-своему запоминающимися. Первую он забросил после сольного прохода. Хотя слово "забросил" не совсем подходящее. Вратарь бросок отбил, но шайба все равно зашла в ворота вместе с Мичковым, которого сбили с ног. Арбитры ее засчитали после видеопросмотра.

- Наверное, самый странный гол, который вы когда-либо увидите, - отреагировал канадский телеканал TSN.

- Когда судьи совещались, я не думал, засчитают мой первый гол или нет. Так получилось, что обыграл защитника и полез на ворота, потому что красивые голы не получалось забить сегодня. Хорошо, что засчитали, - прокомментировал эпизод сам Матвей.

Вторая шайба тоже была небанальной. Мичков забросил ее с нулевого угла. Неудивительно, что после такого перфоманса у Зубова спросили, не собирается ли он рекомендовать Матвея на Олимпиаду в Пекин.

- Давайте сыграем турнир, а потом будем решать, - ушел от ответа Зубов, но уникальность Мичкова признал. - Сейчас наша цель - успешно выступить на этом турнире. Матвей производит наилучшие впечатления. Несколько раз говорил - у него есть отличный бросок, он умеет его прятать, есть голевое чутье. Очень талантливый парень.

Что касается других, уже сыгранных встреч, в матче открытия турнира финны не без труда одолели Германию - 3:1. В той же группе Канада была сильнее Чехии - 6:3, хотя в первом периоде уступала 1:3.

В нашей группе действующие чемпионы мира американцы не без труда одолели словаков - 3:2.

Как смотреть хоккей не ночью

Все матчи сборной России, как и в прошлом году, в прямом эфире показывает Первый канал. С учетом разницы в часовых поясах с Канадой почти все игры нашей команды на групповом этапе начинаются в относительно удобный временной слот по Москве - 00.30. Повторы этих матчей телепрограммой не предусмотрены. Но все игры можно увидеть в записи онлайн на сайте Первого канала. Также матчи нашей группы в прямом эфире показывают "Матч ТВ" и "Матч! Страна".