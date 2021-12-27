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Рубрика: Спорт

Клуб из столицы Татарстана в десятый раз выиграл Кубок РФ по баскетболу

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8646)
Победой ВК "Зенит-Казань" в Санкт-Петербурге завершился "Финал четырех" розыгрыша Кубка России среди мужских команд памяти легендарного советского волейболиста, двукратного чемпиона мира Константина Ревы. В финале казанцы одолели предыдущего владельца трофея столичное "Динамо" со счетом 3:0 (25:18, 25:19, 25:23).
Волейболисты казанского "Зенита" стали лучшими в "Финале четырех" Кубка России. Фото: Пресс-служба ВФВ Волейболисты казанского "Зенита" стали лучшими в "Финале четырех" Кубка России. Фото: Пресс-служба ВФВ
Волейболисты казанского "Зенита" стали лучшими в "Финале четырех" Кубка России. Фото: Пресс-служба ВФВ

"Финал четырех" для местных организаторов стал, по сути, первой репетицией проведения части матчей предстоящего чемпионата мира-2022, который состоится в десяти городах нашей страны. Игра открытия турнира 26 августа будущего года Россия - Тунис пройдет именно на площадке спортивного комплекса "Ледовый дворец", построенного к первенству мира-2000 по хоккею с шайбой. Прежде здесь волейбольные матчи никогда не играли, нынешние кубковые баталии стали премьерными для мастеров и поклонников летающего мяча.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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В первом полуфинале казанцы взяли верх над новосибирским "Локомотивом" - 3:0 (25:19, 25:21, 25:22). Во второй встрече стадии в знаковом противостоянии сошлись "Динамо" и "Зенит" санкт-петербургский. За последние сезоны "бело-голубые" все время побеждали команду с берегов Невы, не стал исключением и этот кубковый полуфинал - 3:1 (25:16, 25:15, 24:26, 25:19). Москвичи в 12-й раз подряд (!) оказались сильнее "Зенита", руководимого наставником сборной страны Туомасом Саммелвуо, который этим летом привел Россию к олимпийскому "серебру" в Токио. В национальной команде у финского специалиста все хорошо, а вот на клубном уровне наступил какой-то необъяснимый ступор.

Перед решающим матчем фаворитом, скорее, считалось "Динамо". Ведь в прошлом сезоне москвичи под началом Константина Брянского завоевали трофеи во всех турнирах, в которых участвовали, включая второй по значимости на континенте Кубок ЕКВ. Все же казанскому клубу, некогда абсолютному гегемону как в России, так и во всем Старом Свете, пришло время выйти из полосы относительных неудач. И сделано это было во многом благодаря наладившему достойную командную игру тренеру Алексею Вербову, экс-либеро сборной страны. Для него завоеванный в Питере Кубок Ревы стал первым трофеем за время самостоятельной работы наставником.

В финале у казанцев на ведущих ролях были олимпийцы последнего созыва - доигровщик Дмитрий Волков (14 очков), диагональный нападающий Максим Михайлов (11), блокирующий Артем Вольвич (10) и его коллега по амплуа чемпион Лондона-2012 Александр Волков. Динамовцы особое сопротивление оказали сопернику в третьем сете. Превратить свой отчаянный порыв в положительный для себя результат партии "бело-голубым" в какой-то степени помешала травма Ильи Власова, полученная из-за неудачного приземления после блокирования.

Титулы самого ценного игрока "Финала четырех" и лучшего нападающего получил полный кавалер олимпийских наград Максим Михайлов. Хотя он лично считает, что этих призов больше достоин Дмитрий Волков. Вот остальные лауреаты по амплуа: связующий - Павел Панков, либеро - финн Лаури Керминен (оба - "Динамо"), блокирующий - Александр Волков ("Зенит-Казань").

Где будем смотреть

28 февраля, вторник, "Матч! Страна"

16.00. Финал Кубка России среди женских команд памяти Гиви Ахвледиани в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция.

Комментарий

Алексей Вербов, главный тренер ВК "Зенит-Казань":

- На протяжении последних двух недель мы с ребятами обсуждали, что в волейбол всегда играют примерно одинаково. И я хотел бы отметить слаженность действий, их командность. Мы реально семья, долго шли к этому ощущению, долго старались построить именно то, что я увидел в "Финале четырех". В главном матче была важна взаимопомощь, поддержка парнями друг друга. Все видели, как в попытках достать мяч в обороне разбивались о рекламные щиты даже те, кто раньше не всегда это делал. Классная атмосфера, которая царит в нашей команде, видна всем и даже невооруженным взглядом. Это дорогого стоит, важнее любых титулов.

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