Лыжница Степанова пропустит "Тур де Ски" из-за отравления

Российская лыжница Вероника Степанова не сможет принять участие в многодневной гонке "Тур де Ски". Об этом рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Причиной стало пищевое отравление.

"У нас изменения в составе - Вероника Степанова отравилась вчера, сегодня утром не очень хорошо себя чувствовала. Видимо, пищевое отравление, ее тошнило. Вместо нее побежит Христина Мацокина", - приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Престижная многодневная гонка "Тур де Ски" стартует во вторник.

На счету Степановой в этом сезоне победа в эстафетной гонке, где она бежала на последнем этапе.