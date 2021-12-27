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27.12.2021 14:58
Рубрика: Спорт

Лыжница Степанова пропустит "Тур де Ски" из-за отравления

Текст: Максим Домчев
Российская лыжница Вероника Степанова не сможет принять участие в многодневной гонке "Тур де Ски". Об этом рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Фото: EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER Фото: EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Фото: EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

Причиной стало пищевое отравление.

Фото: AFP/Karl-Josef Hildenbrand / dpa
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"У нас изменения в составе - Вероника Степанова отравилась вчера, сегодня утром не очень хорошо себя чувствовала. Видимо, пищевое отравление, ее тошнило. Вместо нее побежит Христина Мацокина", - приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Престижная многодневная гонка "Тур де Ски" стартует во вторник.

На счету Степановой в этом сезоне победа в эстафетной гонке, где она бежала на последнем этапе.

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