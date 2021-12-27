Лыжница Степанова пропустит "Тур де Ски" из-за отравления

Российская лыжница Вероника Степанова не сможет принять участие в многодневной гонке "Тур де Ски". Об этом рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Фото: EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Причиной стало пищевое отравление.
"У нас изменения в составе - Вероника Степанова отравилась вчера, сегодня утром не очень хорошо себя чувствовала. Видимо, пищевое отравление, ее тошнило. Вместо нее побежит Христина Мацокина", - приводит слова Вяльбе РИА Новости.
Престижная многодневная гонка "Тур де Ски" стартует во вторник.
На счету Степановой в этом сезоне победа в эстафетной гонке, где она бежала на последнем этапе.