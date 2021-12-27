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27.12.2021 01:25
Рубрика: Спорт

Назван размер призовых для лыжников на знаменитой многодневке "Тур де Ски"

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 294(8645)
Стали известны суммы бонусов, которые лыжники получат на знаменитой многодневке "Тур де Ски", которая пройдет с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии.

Победители общего зачета получат по 53 тысячи евро. За второе место спортсменам выплатят по 38 тысяч, за третью позицию полагается 26 тысяч. Триумфатор спринтерского зачета заработает 5700 евро, победителям отдельных гонок достанется 2800 евро, серебряным призерам - 1900 евро, обладателям бронзовых наград - 960. Вместе с тем лидер общего зачета "Тур де Ски" дополнительно после каждой гонки будет получать 950 евро.

Фото: Денис Костюченко/ РИА Новости
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Напомним, что чуть ранее был опубликован полный состав российской сборной на грядущие соревнования. В мужскую команду попал ее лидер, чемпион мира в скиатлоне Александр Большунов, который примет участие во всех гонках "Тур де Ски". Что касается женщин, то в команду вошли восемь девушек, среди которых Наталья Непряева и Татьяна Сорина.

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