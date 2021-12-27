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27.12.2021 21:32
Рубрика: Спорт

Пловцы закрывают сезон на Кубке Сальникова

Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8646)
В Санкт-Петербурге стартовал традиционный международный турнир Кубок Владимира Сальникова.
Климент Колесников. Фото: Егор Алеев/ТАСС Климент Колесников. Фото: Егор Алеев/ТАСС
Климент Колесников. Фото: Егор Алеев/ТАСС

За медали и "Гран-при" турнира - авторские "серебряные акулы", вручаемые показавшим лучшие результаты среди мужчин и женщин по очкам FINA, бьются все лидеры нашей сборной. Недавно они показали быстрые секунды на чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби. Это, конечно же, Климент Колесников, завоевавший четыре "золота" и признанный лучшим спортсменом турнира, а также Андрей Минаков, Александр Щеголев, Олег Костин, Илья Бородин, Михаил Вековищев, Илья Гирев, Кирилл Стрельников, Мария Каменева и Евгения Чикунова.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Колесников признан лучшим пловцом чемпионата мира на короткой воде

На старт также выйдет чемпион и рекордсмен мира на дистанции 200 м брассом Антон Чупков, который после неудачной Олимпиады в Токио хотел завершить карьеру, но после отдыха и переосмысления ситуации уже не был так категоричен. Всего в турнире примут участие 228 российских спортсменов.

Несмотря на то что соревнования в Питере проходят в конце года и после основных стартов, участники не жалуются на нехватку сил и мотивации, поэтому и результаты получаются очень достойными. Чаще всего обновляются рекорды турнира, России, юниорские достижения, но несколько раз фиксировались и новые мировые рекорды.

Президент Всероссийской федерации плавания, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников верит, что в этом году все тоже пройдет на уровне.

- Мне хочется надеяться, что в предновогодние праздники у всех будет хорошее настроение, и мы сможем завершить сезон с отличными результатами, - цитирует Сальникова пресс-служба соревнований. - Спортсмены порадуют себя высокими скоростями. И это увидят зрители и болельщики.

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