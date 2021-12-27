В рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" состоятся тренировки по хоккею

Новости

В России создали дрон с подзарядкой от ЛЭП 11:05
Власти Москвы планируют перевести поликлиники на цифровые электрокардиографы 10:53
Наталья Сергунина: В Москве утвержден предмет охраны исторических особняков Морозова и Рябушинского 10:31
Фрегат "Адмирал Чабаненко" вооружат 32 крылатыми ракетами 10:22
На ЦКАД украли ограждения на сумму более 2,5 миллиона рублей 10:21
Депутат предложил распространить действие "Пушкинской карты" на всех россиян 10:17
Детский омбудсмен назвала тюбинг и хлопушки главными рисками для детей 10:12
Путин поручил продолжить выплаты медикам за борьбу с коронавирусом 10:10
Косачев: Украина, возможно, пытается "потерять" Донбасс, но войти в НАТО 10:06
На Дону ослабили коронавирусные ограничения и разрешили корпоративы 10:02
"Газпром" вновь не забронировал мощности газопровода "Ямал-Европа" 10:00
В России предложили снизить допустимый уровень алкоголя в крови водителя 10:00
Теннисист Рублев сдал положительный тест на коронавирус 09:56
Ракова: В Москве не планируют прекращать лечение больных COVID с помощью плазмы 09:49
Педиатр объяснил, как подготовиться к путешествию с ребенком 09:49
"Шереметьево" отчиталось перед ФАС по сделке с "Библио-Глобусом" 09:45
В Воронеже 140 тысяч человек остались без тепла 09:31
Финансист назвал худшие валюты 2021 года 08:58
Директор Европейского бюро ВОЗ высказался о признании "Спутника V" 08:57
Экономист напомнила о выплате январской пенсии в декабре 08:45
В Красноярском крае убили семью из четырех человек 06:57
Генсек ООН: Пандемия коронавируса не будет последней для человечества 06:46
Вирусолог Аграновский рассказал, чем опасен "омикрон"-штамм 06:37
В Приморье медведь напал на человека 06:17
Чернышенко: Цифровые паспорта испытают в Москве, Подмосковье и Татарстане 06:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
27.12.2021 10:19
Рубрика: Общество

В рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" состоятся тренировки по хоккею

Текст: Максим Милославский
Площадка фестиваля "Путешествие в Рождество" в районе Коптево приглашает поклонников хоккея посмотреть игры и тренировки профессионалов. Об этом сообщает пресс-служба проекта "Московские сезоны".
Фото: Аркадий Колыбалов / РГ Фото: Аркадий Колыбалов / РГ
Фото: Аркадий Колыбалов / РГ

Мероприятия на катке в Коптево будут проходить в трех форматах.

Фото: Сергей Михеев
На площадках "Путешествия в Рождество" открыты бесплатные катки

Например, на тренировках покажут разные хоккейные "фишки", которые помогут делать победные броски и красивые буллиты. На челленджах свое мастерство продемонстрируют профессиональные хоккеисты. На выставочных же играх болельщики смогут насладиться ледовым сражением команд. Также на площадке будут проходить съемки выпусков для хоккейно-развлекательного YouTube-канала "Hockey Brothers".

Выставочные игры в Коптево пройдут 3, 4, 5, 6 и 7 января, тренировки - 28 и 29 декабря, а челленджи - 8 и 9 января. Начало в 11:00.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Спорт Хоккей Филиалы РГ Столица ЦФО Москва