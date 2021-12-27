В рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" состоятся тренировки по хоккею

Мероприятия на катке в Коптево будут проходить в трех форматах.

Например, на тренировках покажут разные хоккейные "фишки", которые помогут делать победные броски и красивые буллиты. На челленджах свое мастерство продемонстрируют профессиональные хоккеисты. На выставочных же играх болельщики смогут насладиться ледовым сражением команд. Также на площадке будут проходить съемки выпусков для хоккейно-развлекательного YouTube-канала "Hockey Brothers".

Выставочные игры в Коптево пройдут 3, 4, 5, 6 и 7 января, тренировки - 28 и 29 декабря, а челленджи - 8 и 9 января. Начало в 11:00.