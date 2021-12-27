Российские фигуристки разыграли путевки на Олимпиаду

Отборочный чемпионат России по фигурному катанию, по результатам которого определяются участники главных стартов сезона - чемпионата Европы и Олимпийских игр, завершился в Санкт-Петербурге. Турнир полностью оправдал свой статус самого важного и ответственного старта. На льду было все - борьба, напряжение, драма.

Все говорят, что Камила Валиева - это космос. А ведь она еще не показала свой максимум. Фото: Петр Ковалев/ ТАСС

Суперконцентрация всего вышеперечисленного, конечно же, пришлась на турнир одиночниц. Одна за другой наши невероятные фигуристки поднимали зал. Но путевок всего три. Их получили Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Валиева превзошла три мировых рекорда, которые принадлежат ей же и были установлены на Гран-при в Сочи. Камила получила 90,38 балла за короткую программу (ее официальный рекорд - 87,42), 193,10 балла за произвольную (рекорд - 185,29) и 283,48 баллов по сумме (рекорд - 272,71). Оценки, полученные на национальных первенствах, не засчитываются Международным союзом конькобежцев (ИСУ), но все равно впечатляют. Хорошо, не сбивают с толку их обладательницу. По словам 15-летней фигуристки, для нее не имеет значения, что поставят судьи. Задача другая - выходить и кататься. Хотя всегда есть ориентир, к которому можно стремиться.

- Сегодня была очень сильная поддержка зала. И, когда я уже устала, это мне придало сил. Я счастлива, что я собралась, меня немного трясло. Но я сделала программу почти на максимум, - отметила Валиева на пресс-конференции. - Я бы не сказала, что в данный момент нахожусь в наилучшем состоянии. По моим ощущениям я между хорошей и средней формой. Сейчас будет очень небольшой отдых. Можно будет выдохнуть, набраться сил. Будет неделя до чемпионата Европы, будет легче поддерживать форму.

Впечатлениями от соревнований с "РГ" также поделилась Виктория Буцаева (Волчкова), единственная женщина, становившаяся бронзовым призером чемпионатов Европы четыре раза подряд. В настоящее время она - тренер. Ее ученик, чемпион мира среди юниоров 2018 года Алексей Ерохов, вернулся на высокий уровень после череды травм и прекрасно выступил в короткой программе, исполнив два четверных прыжка и заняв четвертое место.

Виктория, как вам прокаты одиночниц и их распределение по пьедесталу? Соответствует вашим ожиданиям?

Виктория Буцаева: Дело не в том, на что рассчитывала я, вопрос в том, как катались девочки: насколько это было здорово, сильно, какая между ними шла борьба, сколько было исполнено четверных. Что тут еще скажешь - это было потрясающе.

Валиева, Трусова, Щербакова в один голос говорят, что четверные стали нормой. Согласны, что без квадов теперь никуда?

Виктория Буцаева: Несколько лет назад тенденция поменялась. Уже не один и не два четверных прыгают в произвольных программах. Они нас к этому приучили. Поэтому уже с маленького возраста в женском одиночном катании девочек начинаешь готовить к тому, что скоро нужно учить четверные прыжки.

Камила Валиева по ходу ЧР прыгнула два акселя в 3,5 оборота, три четверных прыжка и превзошла в оценках три собственных мировых рекорда

Так обидно за Туктамышеву. В этом сезоне она как никогда была близка к поездке на Олимпиаду. Но все объективно?

Виктория Буцаева: Состав на чемпионат Европы уже сформирован. Едут Камила, Саша и Аня - те девочки, которые владеют четверными прыжками. Аня - прошлогодняя и действующая чемпионка мира. Все мы знаем, как она может кататься. А те ошибки, которые были допущены (падение с четверного флипа. - "РГ"), - это человеческий фактор. Спортсмен может ошибиться.

Валиева, наоборот, с каждым новым стартом выдает все более уверенные выступления. Многие беспокоятся, не рано ли она вышла на пик?

Виктория Буцаева: Со стороны создается ощущение, что все элементы даются ей легко. Они настолько отточены, настолько технически она их чувствует, что, думаю, форма сохранится.

Рекорды Валиевой, максимализм Трусовой, которая хочет прыгнуть пять четверных. Такие результаты оказывают давление на соперниц в преддверии главных стартов сезона?

Виктория Буцаева: Мне кажется, в мире и так понимают, кто лидер в женском одиночном катании. Это наши девчонки. Так что результаты предсказуемы.

Три спортсменки одного тренера будут бороться за "золото". Кому сложнее в такой ситуации?

Виктория Буцаева: Они каждый день по несколько часов проводят вместе на тренировках. Знают друг друга. В этом плане им, может быть, и попроще. Тут сложнее тренеру - нужно успеть распределить на всех внимание. Но, полагаю, их тренерский штаб не маленький, поэтому на всех времени хватает. Для них это привычно.

Если говорить о мужском катании, то в состав включили Евгения Семененко, ставшего четвертым, а не бронзового призера Андрея Мозалева. Правильное решение, на ваш взгляд?

Виктория Буцаева: Здесь сыграло свою роль то, что на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме Женя выступил очень здорово. Он откатал чисто две свои программы, будучи дебютантом. В этом сезоне были хорошие выступления на этапах Гран-при. Его рейтинг дает право на такую замену.

Личное мнение

Собирайтесь, деточки, в Пекин

Было, было такое время, когда в состав сборной России рвались по пять-шесть фигуристок, и даже прославленная и заслуженная Ирина Слуцкая оставалась за бортом. И все претендовали на медали европейского первенства. Но не мирового. А теперь чемпионаты Европы и даже мира меркнут по сравнению с одним отдельно взятым первенством России. Ибо по планете идет Великая и перманентная женская фигурная революция, по традиции многих последних революций, начатая в нашей стране. Есть и постоянный, вот уже несколько лет не меняющий постоянного местоположения штаб на катке школы "Самбо-70", полновластным начальником которого является генерал (или уже маршал?) фигурного катания Этери Тутберидзе. Отсюда исходят идеи новых программ, прыжков, течений и наступлений по всем олимпийским фронтам. Она с командой отыскивает потенциальных исполнительниц, не задумывающихся о том, что они совершают невозможное.

И начну не с чемпионок, а с малышки Аделии Петросян. Сделать два чистых четверных прыжка риттбергера еще не удавалось на официальных турнирах ни одному мужчине. А у 14-летней Аделии Тиграновны получилось чисто, без помарок и, как показалось, без особых раздумий по поводу трудности содеянного. И в этом тоже смысл полной смены исполнительниц главных ролей и некогда привычных декораций. Совсем юные осваивают в сладком ледовом детстве то, что позже, лет в 17-18, освоить практически невозможно. А если не успел, значит, навсегда опоздал в этот суперреактивный самолет, билет на который получают лишь совсем молодые. Возраст чемпионов, настоящих героинь еще больше снижается, оставляя даже 20-летних в звании почетных ветеранов. Какая там трехкратная чемпионка Олимпиад довоенной поры Соня Хени. Таких мы больше никогда не увидим. Дай бог, пройти бы, удержаться один олимпийский цикл, когда и четыре года становятся вечностью. Посмотрите на двукратную чемпионку мира милейшую Евгению Медведеву, проигравшую на Играх-2018 тогда совсем юной Алине Загитовой. Но вот уже год 19-летняя Загитова не выступает в серьезных турнирах, пробуя себя в сложной роли телеведущей.

Выйди они на лед год назад, то смотрелись бы ой как бледно на фоне чемпионки мира Анны Щербаковой. А теперь и 17-летняя Аня усилием своей железной девичьей воли занимает на этом первенстве России лишь третье место. Да, болезни, всяческие травмы. Но фигурное катание - вид спорта вообще опасный, не слишком сопутствует общему укреплению здоровья. И с каждым годом, месяцем, неделей требует от соперничающих звезд все больше и больше невольно убывающих сил.

Александра Трусова исполнила в произвольной четыре четверных, споткнувшись лишь на одном и выбравшись благодаря этому на вторую ступень пьедестала. Она неким образом напоминает мне бесстрашного бойца, бросающегося на амбразуру. Надо будет, и в недалеком будущем она попытается сделать и шесть, и семь прыжков в четыре оборота. А за ней потянутся и другие, полностью вытесняя не освоивших этот элемент 18-19-летних "великовозрастных" соперниц. Спорт чудовищно помолодеет, сократив карьеры не на олимпийские циклы, а оставив ледовым гладиаторшам лишь считаные годы на осуществление мечты.

Тут слышится мне дежурное возражение: а вот для Лизы Туктамышевой этот чемпионат России уже 14-й, и зал приветствовал ее выступление стоя. Правильно, я помню, как нынешняя секс-бомба женского фигурного катания ездила юным воробушком на чемпионат страны еще 2007 года. Но Елизавета - одинокое счастливое исключение из уже невольно установившихся правил, которые ни за что не сломать. И если бы не гениальный тренер Алексей Николаевич Мишин, не удержался бы столько лет на льду 25-летний феномен, занявший под овации дворца почетное 7-е место на чемпионате. И что два ее фантастических акселя против четверного риттбергера? Туктамышева за 14 лет выступлений ни разу не выступала на Олимпиаде. Но крошечный шанс остается: в олимпийскую сборную она все-таки попала в качестве запасной. Тоже некий приз за верность. А чемпионка - 15-летняя Камила Валиева. В ней сошлось - или было собрано Этери Тутберидзе - абсолютно все: прыжки, техника, непонятно откуда взявшаяся теплая женственность и почти забытая ныне грациозная артистичность. Была ли у нас когда-нибудь такая чемпионка? Вера в три олимпийские медали в женском одиночном катании после первенства в Петербурге только окрепла. И лишь бы не давила она на юных девчонок.

Напоследок о Первом канале - друге и союзнике фигурного катания. В "женский" день состязания комментировали безупречно корректный Александр Гришин, четыре победителя Олимпиад и Женя Медведева. Получалось очень здорово, несмотря на то и дело вырывавшиеся "вау" и "круто-круто". Кстати, для сведения строгих эстетов, почитаемым ими жаргонизмом "круто" пользовался сам Бунин, этим популярным словечком пестрят письма великих князей Романовых. Но будь с нами, телезрителями, Татьяна Анатольевна Тарасова, репортажи приобрели бы еще больше профессиональной глубины, теплой душевности. Здоровья Татьяне Анатольевне. И, хочется верить, до встречи на Олимпиаде.

Николай Долгополов

Чемпионы мира среди пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов подтвердили свои олимпийские амбиции. Фото: РИА Новости

Кто поедет на предолимпийский чемпионат Европы

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), который состоялся в Санкт-Петербурге по итогам чемпионата России, утвердил рекомендованный тренерским советом состав сборной на чемпионат Европы в Таллин. Предолимпийский турнир состоится 10-16 января.

Состав на сами Игры-2022, стартующие в Пекине 4 февраля, может быть скорректирован по результатам европейского первенства. Однако, как ранее заявлял президент ФФККР, олимпийский чемпион в танцах на льду Александр Горшков, он надеется, что этого не случится и на Олимпиаде выступят те, кто завоевал это право на национальном отборе.

Состав российской команды

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова.

Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Мужчины: Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Евгений Семененко.

Запасные: Андрей Мозалев, Петр Гуменник, Александр Самарин.

Пары: Анастасия Мишина - Александр Галлямов, Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова - Владимир Морозов.

Запасные: Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин, Юлия Артемьева - Михаил Назарычев, Карина Акопова - Никита Рахманин.

Танцы: Александра Степанова - Иван Букин, Диана Дэвис - Глеб Смолкин, Виктория Синицина - Никита Кацалапов.

Запасные: Елизавета Худайбердиева - Егор Базин, Аннабель Морозова - Андрей Багин, Елизавета Шанаева - Девид Нарижный.