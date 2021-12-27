На "Сочи Автодроме" остановили гонки из-за превышения уровня шума

На "Сочи Автодроме", расположенном на федеральной территории Сириус, приостановили проведение гоночных программ из-за превышения допустимых параметров уровня шума. Об этом сообщает пресс-служба "Сочи Автодрома".

При этом спортивные мероприятия, внесенные в календарный план спортивных и физкультурных мероприятий, такие как, например, Sochi Drift Challenge, RDS, IDC, РСКГ WTCR, состоятся.

Также запрет не касается проведения очередного этапа Гран-при России "Формулы-1", который состоится в Сочи с 23 по 25 сентября 2022 года

"К нам в комментариях обращается много людей насчет прекращения работы автодрома, - говорится в сообщении, размещенном на официальном аккаунте Сириуса в Instagram. - Мы видим ваши комментарии и хотим прояснить ситуацию! Автодром закрывать не будут. Администрация Сириуса создаст рабочую группу с участием коллег из "Сочи Автодрома", Сириуса и общественности. Проработаем график мероприятий".

Уточняется, что с 1 января 2022 года Сириус примет все полномочия по спорту, а значит, федеральная территория будет формировать календарный план всех мероприятий.