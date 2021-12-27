Теннисист Рублев сдал положительный тест на коронавирус

Российский теннисист Андрей Рублев сообщил, что заболел коронавирусом. Тест Рублева, который он сдал в Барселоне, показал положительный результат. Об этом спортсмен сообщил в Twitter.

"В настоящее время я нахожусь в Барселоне, у меня есть минимальные симптомы. Следую всем предписаниям врачей, находясь в изоляции. Я полностью вакцинирован и готовился к турнирам ATP Cup и Australian Open. Очень расстроен происходящим, вернусь на корт при первой же возможности", - написал он.

Рублев по итогам прошлого сезона занял пятое место в рейтинге АТР. Он - олимпийский чемпион Токио в миксте вместе с Анастасией Павлюченковой, а также победитель Кубка Дэвиса.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января.