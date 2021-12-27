Вадим Шипачев набрал 800-е очко в КХЛ

Форвард московского "Динамо" Вадим Шипачев отпраздновал большой юбилей. Он стал всего лишь вторым игроком, преодолевшим рубеж в 800 очков в Континентальной хоккейной лиге.

Знаменательный момент произошел в матче регулярного чемпионата КХЛ, в котором "Динамо" на своем льду одолело нижегородское "Торпедо" - 6:3. Шипачев в этой встрече оформил дубль, и теперь у него 801 (259 голов +542 передачи) очко с учетом матчей регулярных чемпионатов и плей-офф. Напомним, до "Динамо" Вадим играл в череповецкой "Северстали" и питерском СКА.

Впереди только один хоккеист. Завершивший этим летом карьеру Сергей Мозякин остановился на отметке 928 (419+509) очков. Остальные далеко позади. Ближайший преследователь - 40-летний Данис Зарипов, у которого 679 (292+387) баллов. Четвертое место у 35-летнего Александра Радулова - 581 (193+388) очко, при том, что этот форвард ныне играет в Национальной хоккейной лиге и возвращаться в КХЛ не планирует. Наконец, замыкает топ-5 канадец с казахстанским паспортом 36-летний Найджел Доус с 550 (293+257) очками.

Все это к тому, что на горизонте пока не видно, кто может хотя бы приблизиться к Шипачеву. А вот вероятность того, что Вадим сможет обогнать Мозякина, есть и весьма существенная. Конечно, по графику динамовец пока отстает: Мозякин выбил свои 928 очков в 842 матчах, а Шипачеву, чтобы достичь отметки в 800, потребовалось 811 игр. Но на стороне Вадима серьезные козыри: возраст и время. Форварду "всего" 34 года, и равных в КХЛ ему по-прежнему нет. Достаточно заглянуть в таблицу бомбардиров текущей "регулярки". Шипачев с 61 (24+37) очком с отрывом лидирует, у идущего вторым Андрея Кузьменко - 47 (17+30) баллов. Такими темпами Вадим в ближайшие года два запросто может выйти в лидеры КХЛ по результативности.

Кстати, сам Мозякин в недавнем интервью признался, что будет только рад, если Шипачев его обойдет в этой исторической гонке. Более того, Сергей лично напутствовал форварда "Динамо".

- Серега - легенда, - отозвался Вадим Шипачев. - Парень, который выиграл все что можно. Его слова для меня ценны. Это большая ответственность. Желаю ему найти себя после окончания игровой карьеры

Добавим, что в тот же игровой день состоялся юбилей у экс-партнера Шипачева по "Динамо" Дмитрия Кагарлицкого, ныне выступающего за "Ак Барс". В матче против "Северстали" (3:4) форвард казанцев забросил 150 шайбу в КХЛ. Любопытно, что перед этим Кагарлицкий не мог поразить ворота соперников на протяжении 23 матчей.