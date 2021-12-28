Главный тренер молодежной сборной России: Мы могли сыграть лучше

Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов отметил, что во втором матче на чемпионате мира у команды не возникло проблем с дисциплиной.

Во втором матче МЧМ по хоккею сборная России со счетом 4:2 переиграла команду Швейцарии. На этот раз россияне сыграли куда более дисциплинированно, чем сутки назад. Несмотря на победу, тренерский штаб остался недоволен игрой.

"Сегодня мы могли сыграть лучше. У нас были моменты, но многими из них мы не воспользовались. Мы работали над завершением весь период, который провели в Новогорске. И наверное, сегодняшняя игра показала, что мы можем создавать голевые моменты. То, что отличились ребята из второго-четвертого звеньев, мы только приветствуем, и верим, что они и дальше продолжат так же. Надеюсь, что в будущем еще прибавим в этом компоненте к следующим матчам", - приводит слова Сергея Зубова сайт ФХР.

Главный тренер россиян отметил, что в отличие от матча против Швеции, когда было много ненужных удалений, на этот раз команда сыграла лучше.

Зубов также рассказал о том, что тренеры довольны игрой обоих вратарей - Ярослава Аскарова и Егора Гуськова. "Состояние обоих вратарей хорошее, мы оцениваем и анализируем их игру - и никаких преждевременных выводов мы делать не будем. Решение о том, кто будет защищать ворота в матче со Словакией, примем позже, непосредственно в день игры", - сказал он.

Автор одной из заброшенных шайб в ворота швейцарцев Дмитрий Злодеев был признан лучшим игроком в составе победителей.

"Выигрывать всегда приятно. Сегодня матч отличался тем, что с первого периода начали навязывать свою игру, идти активно в прессинг. В ситуации со своим голом вошел в зону, хотел забить в ближний с острого угла, шайба отлетела за ворота, выиграл борьбу за нее, подобрал, бросил в открытый угол. Вот и все. Забросить первую шайбу приятно, но главное - что команда выиграла. У нас каждый может забросить. Сегодня забили одни, завтра это сделают другие. Здесь собраны лучшие игроки, которые умеют это делать. Главное играть на результат и помогать команде", - сказал он после матча.